Ruanda GP görüşmeleri sürerken Hamilton: "F1, Afrika'yı görmezden gelmeye devam edemez"

Lewis Hamilton, Formula 1'in gelecekteki takvimler için yeni yerler araştırırken Afrika'yı “görmezden gelmeye” devam edemeyeceğini söyledi.

F1, Kyalami'deki 1993 Güney Afrika Grand Prix'sinden bu yana Afrika'da yarışmadı ancak etkinlik 2022'de geri dönmeye çok yaklaştı.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali geçtiğimiz ayın sonunda Ruanda temsilcileriyle bir toplantı yaparak ülkenin kalıcı bir pistte grand prix düzenlemesini istedi.

Sürücüler Şampiyonası'nda altıncı sırada yer alan Hamilton, Ağustos ayındaki F1 yaz tatili sırasında Afrika'daki çeşitli ülkelere seyahat etti ve bir mülteci kampını ziyaret etti.

Hamilton Ağustos ayındaki Hollanda Grand Prix'sinde, “Başka yerlere yarış ekleyip Afrika'yı görmezden gelemeyiz, dünya sadece Afrika'dan alıyor. Hiç kimse Afrika'ya bir şey vermiyor.”

“Orada yapılması gereken büyük miktarda iş var. Bence oraya gitmemiş olan dünyanın büyük bir kısmı oranın ne kadar güzel, ne kadar geniş bir yer olduğunun farkında değil. Ve muhtemelen ülkelerin hâlâ oraları geri tutmak için neler yaptıklarını bile bilmiyorlar.” demişti.

Hamilton: “Ruanda en sevdiğim yerlerden biri”

F1'in 2024 ve 2025 takvimlerinde Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika olmak üzere dört kıtada 24 etkinlik yer alıyor.

Son iki yılda Miami ve Las Vegas programa katılırken, Madrid'deki bir sokak pisti yarışı 2026'dan itibaren İspanya Grand Prix'si olarak Barselona'nın yerini alacak.

Domenicali'ye göre, F1 şu anda o kadar çok ilgi görüyor ki, yerlerle ilgili tartışmalar ve müzakerelerde daha seçici olabiliyorlar, ancak Ruanda hâlâ görüşmelerin sürdüğü bir ülke.

Ruanda'nın başkenti Kigali, Aralık ayında FIA Yıllık Genel Kurulu ve Ödül Töreni'ne ev sahipliği yapacak.

Ruanda son yıllarda ülkeye yönelik turizmi artırmanın yanı sıra Arsenal FC ile yapılan bir sponsorluk anlaşması da dahil olmak üzere spor yoluyla kendini tanıtmaya çalıştı.

Ancak Ruanda'nın insan hakları sicili inceleme altına alındı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Aralık 2023'te Birleşik Krallık Uluslararası Anlaşmalar Komitesi'ne kanıt sunarak şunları söyledi:

“Ruanda'da ifade özgürlüğüne yönelik baskılar, keyfi gözaltılar, kötü muamele ve Ruandalı yetkililer tarafından yapılan işkence de dâhil olmak üzere ciddi insan hakları ihlalleri yaşanmaya devam etmektedir. Ruanda'da siyasi alan sıkı bir şekilde kapalı kalmaya devam etmekte ve muhalefet rutin tehdit ve tacizlerle karşı karşıya kalmaktadır.”

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

39 yaşındaki Hamilton, Afrika'daki kuruluşlardan bazı “harika işler” gördüğünü ve kıtada bir F1 yarışı düzenlenmesine yardımcı olmak istediğini söylüyor.

Hamilton, “Neden o kıtada değiliz? Şu anki bahane belki de hazır bir pistin olmaması, ama orada hazır olan en az bir pist var.”

“Kısa vadede, o piste çıkmalı ve takvimin o bölümünü oluşturmalı ve daha sonra ileriye dönük bir şeyler inşa etmek için çalışmalıyız.”

“Bunu Stefano Domenicali ile de konuşacağım, kendisi de emin olmak için çabalıyor.”

“Ruanda aslında gittiğim ve en sevdiğim yerlerden biri. Arka planda bunun üzerinde çok çalıştım, Ruanda'daki insanlarla konuştum, Güney Afrika'daki insanlarla konuştum.”

“Ruanda daha uzun bir proje. Ama bunun bir parçası olmak için bu kadar istekli olmaları inanılmaz.” diye açıkladı.