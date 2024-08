Ruanda, Formula 1'e ev sahipliği yapmak için görüşmelere başlıyor!

F1, şampiyonanın dünya çapındaki ilgi patlamasından en iyi şekilde yararlanmak için takvimi genişletmeye çalışıyor ve bu kapsamda Afrika kıtasında bir yarış düzenleme fikri var.

Bölgedeki bir dizi ülke F1 yarışlarına ev sahipliği yapma arzusunu dile getirmişti. Şimdi Ruanda'nın planlarının daha ciddi görüşmeler yapılabilmesi adına bir sonraki seviyeye geldiği öğrenildi.

Autosport'a özel bir röportaj veren F1 CEO'su Stefano Domenicali, Ruanda ile özel bir toplantı düzenlendiğini ve bu toplantının umut vaat ettiğini söyledi.

"Plan konusunda ciddiler. İyi bir plan sundular ve aslında Eylül sonunda onlarla bir toplantımız var. Bu kalıcı bir pist olacak."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, leads Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, and the rest of the field at the start of the Sprint

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images