Ruanda, Formula 1'e ev sahipliği yapmak için görüşmelere başlıyor!

F1, şampiyonanın dünya çapındaki ilgi patlamasından en iyi şekilde yararlanmak için takvimi genişletmeye çalışıyor ve bu kapsamda Afrika kıtasında bir yarış düzenleme fikri var.

Bölgedeki bir dizi ülke F1 yarışlarına ev sahipliği yapma arzusunu dile getirmişti. Şimdi Ruanda'nın planlarının daha ciddi görüşmeler yapılabilmesi adına bir sonraki seviyeye geldiği öğrenildi.

Autosport'a özel bir röportaj veren F1 CEO'su Stefano Domenicali, Ruanda ile özel bir toplantı düzenlendiğini ve bu toplantının umut vaat ettiğini söyledi.

"Plan konusunda ciddiler. İyi bir plan sundular ve aslında Eylül sonunda onlarla bir toplantımız var. Bu kalıcı bir pist olacak."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, leads Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, and the rest of the field at the start of the Sprint Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ruanda, son dönemde motor sporlarına olan ilgisini arttırdı ve Ruanda Kalkınma Kurulu temsilcileri bu yıl FIA ile görüşmek üzere Monako Grand Prix'sine geldi.

Doğu Afrika ülkesi, Aralık ayında başkent Kigali'de bu yılki FIA Yıllık Genel Kurulu ve Ödül Törenine ev sahipliği yapacak.

Domenicali, 1993'ten bu yana F1'e ev sahipliği yapmayan Afrika'nın ciddi olarak değerlendirildiğini ekledi.

Domenicali, "Afrika'ya gitmek istiyoruz, ancak doğru yatırıma ve doğru stratejik plana sahip olmamız gerekiyor."

"Doğru anı yakalamamız ve o ülkede, o bölgede, o kıtada doğru karşılama olduğundan emin olmamız gerekiyor. Elbette başka öncelikleri de var."

"Doğru seçimleri yaparken her zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

Domenicali, F1'in artık dünya çapında mümkün olan en iyi takvimi seçmesi için yeterli ilginin olduğu bir aşamaya geldiğini vurguluyor.

"2020'ye kadar F1'e ev sahipliği yapmak isteyen yerlerin sayısı çok fazla değildi."

"Dolayısıyla o dönem müşterilerimize ve taraftarlarımıza sunabileceğimiz olanakları arttırmak adına yeterli baskıyı uygulayamadık."

Srettha Thavisin, Prime Minister of Thailand, Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şimdi durum tersi. Dünya çapında F1'e ev sahipliği yapmak isteyen o kadar çok yer var ki, bu deneyimi daha iyi hale getirmek için hepsiyle birlikte beraber çalışıyoruz."

"24 yarışı iyi bir sayı olarak görüyorum ve orta vadede durumun ne olacağını görmek için tartıştığımız yarışlarla bazı şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Kısa vadede büyük değişiklikler olacağını düşünmüyorum fakat önümüzdeki birkaç ay içinde 2026, 2027 ve 2028'in ne olacağını tartışmamız gerekiyor. Farklı seçeneklerimiz var fakat iyi bir yerdeyiz."

Önümüzdeki birkaç yıl içinde takvime girmesi muhtemel bir diğer yer de Tayland Grand Prix'si.

Domenicali, bu yılki Singapur Grand Prix'sinden sonra ülkeye giderek durumu değerlendirecek.

Domenicali, "Bangkok ile ilgili olarak masada farklı seçenekler var. Singapur'dan sonra bu konuyu değerlendirmek üzere Bangkok'ta olacağım." dedi.