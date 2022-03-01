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Formula 1 Haberler

RTL'ye göre Portimao, F1 takvimine girmeye yakın

RTL, Almanya'nın şu anda Formula 1 yönetimiyle temasta olmadığını iddia ederken, Portimao'nun 2022 takvimine girmek için favori konumda yer aldığını yazdı.

RTL'ye göre Portimao, F1 takvimine girmeye yakın
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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2022 Formula 1 takvimi 23 yarıştan oluşuyordu ve takvim normalde belirlenmişti. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Formula 1, Sochi'de yarış yapmama kararı aldı.

Cuma günü yayınladığı açıklamada F1, bu şartlar altında Rusya'da yarış yapmanın imkansız olduğunu belirtti.

Bu, takvimdeki yarış sayısının 22'ye düştüğü ve takvimde bir yarışlık boş yer açıldığı anlamına geliyor. Portimao, şu anda bu yer için adı geçen ilk ve en önemli pist.

Son iki yılda Portekiz GP'ye ev sahipliği yapan Portimao'nun patronu Paulo Pinheiro, takvime girmek için spor yönetimiyle görüşme halinde olduklarını zaten doğrulamıştı.

RTL'nin haberine göre pist şu anda Formula 1 takvimine dahil olmak şansı en yüksek olan pist. Bir bakıma bu yerin favorisi konumundalar.

Katar'ın da adı son günlerde ön plana çıkmaya başlamış durumda. Ayrıca Formula 1'in kaynaklarının reddettiği Türkiye de lojistik anlamda avantajlı olması nedeniyle seçeneklerden birisi.

Fakat Almanya için pek de iyi haberler yok.

RTL'nin haberine göre şu anda Almanya'da bir yarış yapılması pek olası durmuyor.

Hockenheim, henüz F1'den gelen bir talep olmadığını doğrulamış durumda. Nürburgring de durumun aynı olduğunu belirtti.

Kısacası henüz F1 ile Almanya pistleri arasında iletişim yok.

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