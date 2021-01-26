Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

RTL muhabiri: "Hamilton birkaç gün içinde yeni sözleşmeyi imzalayacak"

paylaşım
yorumlar
RTL muhabiri: "Hamilton birkaç gün içinde yeni sözleşmeyi imzalayacak"
Ekleyen:
, Editör

Alman yayıncı RTL'nin muhabiri Felix Gormer, Mercedes ve Lewis Hamilton arasındaki görüşmelerin birkaç gün içinde olumlu şekilde sonuçlanacağını iddia etti.

Lewis Hamilton'ın 2020 sonunda biten kontratı henüz Mercedes tarafından yenilenmedi ve İngiliz pilotun emekli olabileceği yönünde iddialar var.

Mercedes patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir röportajda epey rahat görünüyordu ve anlaşmanın Bahreyn'e kadar imzalanması gerektiğini belirtti.

Alman RTL kanalının saygın muhabiri Felix Gormer, Mercedes-Hamilton görüşmelerinin başarısız olma ihtimalinin "sıfır" olduğunu söyledi ve yeni anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını iddia etti.

Gormer şöyle dedi: "Sorunlar önümüzdeki birkaç gün içerisinde çözülecek. Anlaşmanın gerçekleşmeme ihtimali sıfır."

"Her iki taraf da birlikte çalışmak istiyor. Hamilton kariyerin sekizinci şampiyonluğunu istiyor. Bu nedenle sözleşme Ocak ayı içerisinde imzalanacak."

Hamilton'ın yeni sözleşmeyi imzalaması halinde bunun kaç yıllık olacağı bilinmiyor. Ancak Hamilton'ın uzun vadeli isteğine karşılık Mercedes'in daha kısa vadeli bir kontrat istediğine yönelik iddialar var.

 
Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"

Önceki haber

Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Eğer McLaren'da kalsaydım, bugün elimde sadece bir şampiyonluk olurdu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Eğer McLaren'da kalsaydım, bugün elimde sadece bir şampiyonluk olurdu"

Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"

Ricciardo: "Alonso'nun yaşlı olduğunu düşünenler yanılıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Alonso'nun yaşlı olduğunu düşünenler yanılıyor"

Robert De Niro ve John Boyega, Netflix'in yeni F1 gerilim filminde rol alacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Robert De Niro ve John Boyega, Netflix'in yeni F1 gerilim filminde rol alacak

Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Grosjean, IndyCar'a geçse bile "oval" yarışlarda yer almayacak
IndyCar IndyCar / Son dakika

Grosjean, IndyCar'a geçse bile "oval" yarışlarda yer almayacak

Galeri: Ferrari'nin Fiorano testinin ilk gününden kareler
Formula 1 Formula 1 / En iyiler listesi

Galeri: Ferrari'nin Fiorano testinin ilk gününden kareler

RTL muhabiri: "Hamilton birkaç gün içinde yeni sözleşmeyi imzalayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

RTL muhabiri: "Hamilton birkaç gün içinde yeni sözleşmeyi imzalayacak"

Son Haberler

RTL muhabiri: "Hamilton birkaç gün içinde yeni sözleşmeyi imzalayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

RTL muhabiri: "Hamilton birkaç gün içinde yeni sözleşmeyi imzalayacak"

Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"

Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Hamilton: "Eğer McLaren'da kalsaydım, bugün elimde sadece bir şampiyonluk olurdu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Eğer McLaren'da kalsaydım, bugün elimde sadece bir şampiyonluk olurdu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Eğer McLaren'da kalsaydım, bugün elimde sadece bir şampiyonluk olurdu"

2s
2
Formula 1

Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"

1s
3
Formula 1

Ricciardo: "Alonso'nun yaşlı olduğunu düşünenler yanılıyor"

3s
4
Formula 1

Robert De Niro ve John Boyega, Netflix'in yeni F1 gerilim filminde rol alacak

4s
5
Formula 1

Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

1s

Son Haberler

RTL muhabiri: "Hamilton birkaç gün içinde yeni sözleşmeyi imzalayacak"

RTL muhabiri: "Hamilton birkaç gün içinde yeni sözleşmeyi imzalayacak"

Formula 1
23dk
Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"

Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"

Formula 1
1s
Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Formula 1
1s
Hamilton: "Eğer McLaren'da kalsaydım, bugün elimde sadece bir şampiyonluk olurdu"

Hamilton: "Eğer McLaren'da kalsaydım, bugün elimde sadece bir şampiyonluk olurdu"

Formula 1
2s
Grosjean, IndyCar'a geçse bile "oval" yarışlarda yer almayacak

Grosjean, IndyCar'a geçse bile "oval" yarışlarda yer almayacak

IndyCar
3s

Son Videolar

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
21s

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
20 Oca 2021

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.