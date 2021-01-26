RTL muhabiri: "Hamilton birkaç gün içinde yeni sözleşmeyi imzalayacak"

Lewis Hamilton'ın 2020 sonunda biten kontratı henüz Mercedes tarafından yenilenmedi ve İngiliz pilotun emekli olabileceği yönünde iddialar var.

Mercedes patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir röportajda epey rahat görünüyordu ve anlaşmanın Bahreyn'e kadar imzalanması gerektiğini belirtti.

Alman RTL kanalının saygın muhabiri Felix Gormer, Mercedes-Hamilton görüşmelerinin başarısız olma ihtimalinin "sıfır" olduğunu söyledi ve yeni anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını iddia etti.

Gormer şöyle dedi: "Sorunlar önümüzdeki birkaç gün içerisinde çözülecek. Anlaşmanın gerçekleşmeme ihtimali sıfır."

"Her iki taraf da birlikte çalışmak istiyor. Hamilton kariyerin sekizinci şampiyonluğunu istiyor. Bu nedenle sözleşme Ocak ayı içerisinde imzalanacak."

Hamilton'ın yeni sözleşmeyi imzalaması halinde bunun kaç yıllık olacağı bilinmiyor. Ancak Hamilton'ın uzun vadeli isteğine karşılık Mercedes'in daha kısa vadeli bir kontrat istediğine yönelik iddialar var.