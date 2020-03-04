RTL, ilk üç yarışa katılmayacak

Birkaç hafta önce yarış organizatörleri koronavirüs krizinin 5 Nisan'daki yarışın ertelenmesine veya iptal edilmesine neden olmayacağını açıklamıştı ancak RTL aldığı radikal kararla Hanoi yarışına katılmayacağını duyurdu.

RTL'nin patronu Manfred Loppe, "Çalışanlarımıza karşı yüksek düzeyde sorumluluklarımız var. Dikkatli yapılan incelemeden sonra, Hanoi'den gelen raporlarda, sağlık risklerinin çok büyük görünüyor." dedi.

Bunun yerine, Loppe her zamanki RTL ekibi yerine Köln'de bir stüdyodan yayın yapılacağını söyledi.

"Çok sayıda bilgi kaynağını sorguladıktan sonra bu karara vardık ve sonuç olarak, sahadaki durumun güvenilir olduğuna dair bir değerlendirme alamadık."

Kısa bir süre sonra yeni bir açıklama daha yapan Loppe, artık Melbourne ve Bahreyn yarışlarına da katılmayacaklarını açıkladı.

Sonraki yarışlar için karar önümüzdeki haftalarda alınacak.

Loppe, "Koronavirüsün hızla yayılması, meslektaşlarımızın sağlığı için ciddi riskler oluşturuyor. Bu yüzden ilk yarışları stüdyomuzdan yorumlama kararı aldık.” dedi.