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Formula 1 Haberler

RTL: "Hamilton, W13'ün lansmanına katılacak"

Alman RTL'nin haberine göre Lewis Hamilton, W13'ün lansmanında yer alacak.

RTL: "Hamilton, W13'ün lansmanına katılacak"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, geçen yıl Mercedes'le olan kontratını 2024 sonuna kadar uzatmıştı.

Resmi olarak bakıldığında, İngiliz pilotun takımda kalması gerekiyor. Ancak Abu Dhabi'de yaşananlardan sonra emekli olacağı ve bu yüzden de anlaşmayı feshedebileceği iddia ediliyordu.

Motorsport.com İtalya, Aralık ayında Hamilton'ın böyle bir düşüncesi olmadığını ve yeni sezonda da takımda kalacağını Mercedes'e bildirdiğini öğrenmişti.

Ancak Hamilton veya Mercedes'ten bu yönde herhangi bir resmi açıklama gelmemesi işleri biraz karmaşıklaştırıyor.

Fakat Alman RTL de bugün yaptığı özel bir haberle beraber, Hamilton'ın 18 Şubat'ta yapılması planlanan 2022 Mercedes W13 aracının lansmanında yer alacağını duyurdu.

Kanala göre Hamilton, 2022 yılında Formula 1'de yarışmayı sürdürecek.

RTL haberde başka hiçbir ayrıntı vermedi.

İngiliz pilot, o günden bu yana sosyal medya hesaplarını kullanmayı bırakmıştı. İngiliz sürücü şu anda Instagram hesabından kimseyi takip etmiyor.

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