RTL, Formula 1'le olan anlaşmasını uzatmayacak!

1984-88 yıllarına ek olarak, 1991'den bu yana Almanya'daki yayın haklarını elinde bulunduran RTL, 2017 yılında üç yıllık yeni bir anlaşma imzalamıştı.

1991'de tekrar canlı yayınlamaya başladı ve 2017'de bu sezonun sonuna kadar devam eden yeni bir sözleşmeyi kabul etti.

Şu anda ücretsiz olarak yayın yapan çok az kanal var ve RTL de bu kanallardan bir tanesiydi. Fakat Almanya'daki yayınlar da artık paralı olacak gibi görünüyor çünkü RTL, F1'le olan anlaşmasını yenilememe kararı aldı.

Bu, bir dönemin sonu olacak. Çünkü RTL özellikle Michael Schumacher'in F1'de yarışmaya başlamasıyla birlikte önemli yayın kanallarından bir tanesi haline gelmişti.

Uzun yıllar boyunca Niki Lauda, Kai Ebel, Florian Koenik ve Heiko Wasser gibi isimler padokta ve mikrofonun arkasında F1 yarışlarını yorumladılar.

Bugün kanalın Spor Şefi Manfred Loppe, mevcut anlaşmayı yenilemeyeceklerini doğruladı.

Loppe, "Sizin verdiğiniz teklifin iki katını vermeye hazırlanan rakipleriniz varsa, bu noktada çekilmek zorunda kalıyorsunuz. RTL, izleyicilerimize gelecekte çekici spor etkinlikleri sunmak istiyor. Ancak ekonomik ortam değişiyor ve ekonomik sınırlar da büyük rol oynuyor."

"Formula 1'i yirmi yılı aşkın bir süredir, büyük bir sevgi ve tutku ile yayınlıyoruz. RTL sonsuza dek en iyi motorsporları serisindeki en çok izlenen, en duygusal ve en unutulmaz anlarla hatırlanacak." dedi.

RTL, Schumacher, Vettel ve Mercedes'in baskın olduğu yıllarda F1 yarışlarını yayınlayan kanaldı. Yani bir nevi Almanya'nın F1'deki "altın çağında" yarışları ekranlara getirdi.

RTL'den Jorg Graf, "TV hakları için rekabet değişti ve pazar kısmen kızıştı. Bu nedenle ekonomik olarak sınırlarımızın ötesine geçti." dedi.

Gelecek yıl Almanya'daki yarışları canlı olarak yayınlayacak herhangi bir kanal olup olmayacağı belirsiz. Ancak gelecek yıl gridde herhangi bir Alman pilot olmama ihtimali de var.