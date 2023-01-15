Rowland: "Hiçbir Formula 1 pilotu Formula E'de dominant olamaz"

Haberi dinle

Sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atan F1 daha yeşil bir gelecek için çabalarken, FE de tamamen elektrikli araçların yarıştığı bir serinin neler sunabileceğini göstermeye devam ediyor.

Ancak F1 çok daha geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiğinden, FE şu anda gridde kalma imkanına sahip herhangi bir F1 pilotu için pek de gerçekçi bir seçenek değil.

Bir dönem Williams akademisinde yer almasından ötürü F1 gridindeki ortamı iyi tanıyan Rowland ise F1 gridindeki sürücülerin genel olarak FE sürücülerinden daha yetenekli olduğuna inanmıyor ve hiçbir sürücünün seriyi domine edemeyeceğini söylüyor.

Total-Motorsport.com'a konuşan Rowland, "Herhangi bir F1 pilotunun bir anda FE'ye geçip kolayca kazanabileceğini hiç sanmıyorum."

"Bence Max [Verstappen] hız, yetenek ve kabiliyet açısından şu anda F1'de öne çıkan isim."

"Kendisinin yanı sıra Charles [Leclerc] ve George [Russell] gibi gençleri de çok takdir ediyorum, ama buraya gelirlerse dominasyon kuramazlar Bunu biliyorum, onlara karşı yarıştım ve seviyelerini biliyorum."

"FE gridinin ortalamaya vurulduğunda F1 gridinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla onları her zaman burada ağırlamak isterim."

Mali sebeplerden ötürü F1 fırsatının kaçtığını belirten Rowland, odağını "geçimini sağlamaya" çevirdiğini ve Formula E'nin bunun için ideal olduğunu söyledi.

Rowland, "Alt serilerde yarışırken F1'de olmayı hayal ediyorsunuz, ama yaşınız ilerledikçe hayatınızı da kazanmanız gerektiğini fark ediyorsunuz."

"Kendime, 'tamam, karşına bir F1 fırsatı çıkabilir, ama aynı zamanda geçimimi de sağlamam gerekiyor' demiştim ve FE bunu yapabileceğiniz en iyi yerlerden biri."

"Rekabetçi üreticilerimiz var, yarışlar da son derece rekabetçi, bu yüzden kendiniz için iyi şeyler yapabilirsiniz." dedi.