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Formula 1 / Son dakika

Rossi: "Vettel-Ferrari ilişkisinin kötüye gitmesi üzücü oldu"

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Rossi: "Vettel-Ferrari ilişkisinin kötüye gitmesi üzücü oldu"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, gelecek sene Aston Martin adına yarışacak Sebastian Vettel'le mevcut takımı Ferrari arasındaki ilişkinin bozulmasının üzücü olduğunu söyledi.

Vettel, 6 sene geçirip 4 kez dünya şampiyonu olduğu Red Bull'dan 2014 yılı sonunda ayrılıp 2015'te Ferrari'ye katılmıştı.

Vettel, Ferrari ile henüz 2. yarışında zafere ulaştı ve 2017 ile 2018 yıllarında şampiyonluk mücadelesi verdi. Ancak aynı senelerde hem pilot, hem de takım birçok hata yapınca şampiyonluk fırsatları da kaçmış oldu.

Vettel'in Ferrari ile anlaşması bu sene sonunda bitiyor. Takım, Vettel'in öncelik olduğunu söylese de koronavirüs döneminde henüz daha bir yarış dahi yapılmadan kendisine anlaşmayı yenilemeyeceklerini bildirdi.

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Vettel'in Aston Martin'e geçişini değerlendiren Rossi, "Vettel için gerçekten üzücüydü, çünkü Ferrari ile ilişkisi kötü bir şekilde sonlandı."

"Bir, iki defa şampiyonluğu kazanmaya çok yaklaştılar ancak bunu başaramadılar."

"Takımın mevcut durumu gerçekten kötü. Araçları çok yavaş ve Vettel üst düzey bir pilot."

"Bu açıdan onun, gelecek sene hızını Aston Martin'de göstereceğini düşünüyorum." dedi.

Vettel, gelecek sene Aston Martin'e dönüşecek Racing Point'te Sergio Perez'in yerini alacak. Perez, sene sonunda takımdan ayrılacağını Toskana GP öncesinde kimsenin kendisine söylemediğini belirtmişti.

Vettel ise Aston Martin ile anlaşmadan önce emekliliğe çok yaklaştığını kabul etti.

 

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Editör Lewis Duncan

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