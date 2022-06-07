Rossi: "Verstappen'in IndyCar'la ilgili güvenlik argümanı doğru değil"

Oval pistte yapılan Indy 500 motor sporları tarihinin en büyük organizasyonlarından birisi olarak kabul görüyor ve Triple Crown'ın üç ayağından birini temsil ediyor.

Bu yarışa geçmişte pek çok F1 pilotu katılsa da, günümüz pilotları, yüksek hızlara çıkılan bu yarışa katılmayı pek istemiyorlar.

2022 Indy 500 hafta sonunda açıklama yapan Max Verstappen, "Planlarım arasında Indy 500'e katılmak yok. Bu sürücülerin yaptıklarına, başarılarına saygım var ama bence onlar çok çılgınlar." demişti. Ayrıca Hollandalı pilot, "bir yerlerimi kırma niyetinde değilim" diyerek yarışın tehlikeli olduğuna dikkat çekmişti.

2016'da IndyCar'a geçen ve aynı yıl Indy 500'ü kazanan eski Formula 1 sürücüsü Alexander Rossi, Verstappen'in sözlerini anlıyor ancak kendisiyle aynı fikirde değil.

Rossi, Sky Sports'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Sanırım Formula 1'de yarışırken, sizin için tüm dünya bu şampiyona etrafında dönüyor."

"Aslında bu, üzücü bir şey çünkü diğer yarış serilerini temelde hiç düşünmüyorsunuz. Tamamen buna odaklanmanız gerekiyor ve ben de bu durum içerisindeydim."

"O zamanlar Indy 500'ün ne olduğunu biliyordum ama bu yarışa pek dikkat etmemiştim. Ancak orada rekabet etme fırsatı yakaladığınızda, bunun benzersiz ve inanılmaz bir etkinlik olduğunu anlıyorsunuz. Sadece motor sporları dünyası için değil, genel olarak tüm dünya için benzersiz bir etkinlik."

"IndyCar bazı yönlerden tehlikeli olabilir fakat bu yıl Indianapolis'te dört kaza yaptık ama araçların hiçbirisi ikiye ayrılmadı. Aynı şeyi Monako GP için söyleyemeyiz değil mi? (Mick'in ikiye ayrılan aracını söylüyor"

"Bence Max güvenlik gibi bir argüman sunarak, sadece bahane buluyor. Bence bu konuları Romain Grosjean ile konuşmak en iyisi."

"Birkaç yıl önce Bahreyn'de korkunç bir kaza geçirdi, ardından uzun süre gelecekte ne yapacağını düşündü. Fakat IndyCar'a geçtiğinde, yarış sevgisinin geri geldiğini hissetti ve bu araçları kullanırken kendisini tamamen güvende hissediyor."

"Bence hepsi göreceli şeyler. Genel olarak Verstappen'in yorumları beni şaşırtmıyor ama ona katıldığım anlamına da gelmiyor."