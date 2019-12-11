Rossi ve Hamilton, koltuk takasının ardından çok mutlu

Altı kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi, Valencia'da yaptıkları koltuk takasını tamamladılar.

Rossi, etkinlik kapsamında 2017 Mercedes W08'i kullandı. Hamilton ise MotoGP sürücüsünün, Kasım ayındaki sezon finalinde kullandığı 2019 MotoGP YZR-M1'i sürdü.

Yamaha'nın isim sponsoru olan Monster Energy tarafından yayınlanan görüntülerde hem Rossi hem de Hamilton'ın birlikte motosiklet kullandığı da görülüyor.

Franco Morbidelli'nin de motosiklet ve pist çizgileri hakkında tavsiyelerde bulunduğu Hamilton'ın, Valencia pistinde çalışmaya pazar günü başladığı biliniyor.

Hamilton, Morbidelli ile bu sezonun başında tanıştı ve Petronas SRT takımının konuğu olarak Katar'daki MotoGP sezonunun açılış yarışında misafir olarak takım garajında yer aldı.

Hamilton, geçen yıl Jerez'de Yamaha'nın Superbike motosikletiyle piste çıkmıştı ve gösterdiği performansla takım sürücüleri Michael Van der Mark ile Alex Lowes'ü etkilemişti.

Hamilton etkinlik sonrası şöyle dedi: "Aracın içerisinde Valentino gibi bir efsaneyi görmek çok güzel. Aracı ilk kez sürdüğü için onun adına heyecanlıydım. Bana F1 aracında ilk zamanlarımı hatırlatıyordu."

Hamilton, Yamaha YZR-M1'i Rossi ile birlikte sürmesiyle ilgili de, “Valentino ile pistte olmak ve önümde aynı motosiklete sahip olduğunu görmek çok güzeldi." dedi

Rossi daha önce F1 aracı sürmüştü. İlk kez Michael Schumacher döneminde Ferrari ile sürüş yapan Rossi'nin o dönem Formula 1'e geçebileceği bile söylenmişti.

Son F1 testini 2010'da yaptı ve araçlar o günden bu yana çok değişti.

Rossi, “Daha önce Lewis’in büyük bir taraftarıydım ama şimdi bu durum daha da arttı. İki motor sporları serisinin bir araya geldiği ve birlikte çalıştığı harika bir gündü."

“Tek günlüğüne kendimi bir F1 pilotu gibi hissettim. Günün bitmesini istemedim. YZR-M1'i Lewis ile birlikte sürdüm ve tutkumuzu paylaşmak güzeldi."

“W08'i test etmek benim için muhteşem bir fırsattı. Daha önce bir F1 aracını sürdüm ama o zamandan beri her şey şey değişti. Araç ve direksiyon beni çok şaşırttı, Mercedes AMG ekibi ile birlikte çalışmak harikaydı. Benim için sürüşü çok kolaylaştırdılar."

"İlk önce hıza alışmalısınız. G kuvvetleri kötü hissettirmedi, ama buna alışmam gerekiyordu. Ritmi yakalar yakalamaz zorladım. Gerçekten harikaydı. Gerçek bir F1 sürücüsü gibi hissettim ve günün bitmesini istemedim. "

"Teknik olarak bakarsak Valencia zor bir pist ve bugün rüzgarlı geçti, bu nedenle bir noktada Lewis'in devam etmesinin zor olacağını düşündüm, ama Lewis harika bir iş çıkardı ve M1'deki oturma pozisyonu hemen çok iyiydi. Bu deneyimi onunla paylaşmaktan zevk aldım, bence o da çok keyif aldı. Umarım gelecekte bunu tekrarlayabiliriz. " dedi.

2018 yılında Toro Rosso F1 aracının direksiyonuna MotoGP Honda sürücüleri Marc Marquez ile Dani Pedrosa geçmişti.