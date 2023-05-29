Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"

Laurent Rossi, birkaç hafta önce Alpine yönetimini ve takımı basın karşısında sert sözlerle eleştirdi.

Rossi'nin hedefinde hem teknik ekip hem de takım patronu Otmar Szafnauer vardı. İlginç şekilde bu eleştiriden yalnızca birkaç yarış sonra Alpine, Monako'da podyuma çıkarak sürpriz yaptı.

Alpine CEO'su, elde edilen sonuçtan ve eleştirilerinin karşılık bulmasından memnun görünüyor.

Rossi, "Takım adına çok mutluyum."

"Bunu söylemek için henüz çok erken olsa da umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur."

"Açıkçası gelişmemiz gereken birkaç alan var. Aracın gelişimi için zaman gerekiyor, bunun için düzenli güncellemelere ihtiyacımız var ve bunları hazırlıyoruz."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team A523 Fotoğraf: Alpine

"Son iki yarışlık süre zarfında olanlardan ve takımın savaşçı bir ruh sergilemesinden memnunum."

"Takım şu anda olması gerektiği gibi performans gösteriyor ve bundan dolayı mutluyum. Fakat Monako'daki pistin benzersiz olduğunu ve diğer yarışlarda aynı sonuçları beklemenin pek doğru olmayacağını düşünüyorum."

"Bunun olmasını çok isterdim ama önce yapılması gereken çok iş var." dedi.

Szafnauer hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Rossi, "Takımı yönetmek ve bu ekibe liderlik etmek onun görevi. Tüm bunlardan o sorumlu."

"Alpine'in pek çok görevi, geliştirmesi gereken pek çok aracı, açılması gereken pek çok pazarı var."

"Bu projelerin liderleri o kadar bilinmese de omuzlarında aynı sorumluluğu taşıyorlar. Otmar da onlardan biri." cevabını verdi.