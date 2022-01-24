Rossi: "Sürücüler yılda 40 yarış yapabilir fakat artan yarış sayısı mekanikerler için zor"

Formula 1'de yeni sezonda 23 yarış olacak ve tüm zamanların rekoru kırılacak. Yarışa ev sahipliği yapmak isteyen pek çok ülke olduğu düşünüldüğünde, yarış sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.

23 yarışlık takvimde dahi, takımların çok fazla boş vakti olmuyor ve neredeyse hiç ara vermeden arka arkaya yarışlara gidilmesi gerekiyor. Eğer takvimdeki yarış sayısı daha da artarsa, bu durum personeli olumsuz etkileyebilir.

Alpine F1 CEO'su Laurent Rossi, durumun sürücülerden ziyade takım personelini olumsuz etkilediğini söylüyor.

Rossi, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Yarış sayısı çok fazla."

"Bunun spor için harika olduğunu ve sürücülerin buna bayıldığını söyleyebilirim. Sürücülere 40 yarış teklif etseydiniz, muhtemelen yılda 40 kez yarışırlardı."

"Eğer pistte değillerse, o zaman kendi karting araçlarını veya başka şeyleri sürüyorlar."

"Fakat F1'in herkes için sürdürülebilir bir yaklaşım bulması gerekiyor. 23 yarış ile maksimum noktaya gelindi."

"Ne kadar az çift ve üçlü yarışa sahip olursak, o kadar iyi olur."

Rossi, F1'in yaptığı son çalışmalardan memnun olduğunu söyledi ve sprint yarışlarını ve bütçe sınırını övdü.

Rossi, "Gösteriyi biraz geliştirdikleri için sprint yarışlarının doğru yönde atılmış iyi bir adım olduğunu söyleyebilirim."

"Ayrıca bütçe sınırı da sporun başına gelmiş en iyi şey."

"Aksi takdirde pek çok kişi vazgeçerdi. Renault bile her yıl 1 milyar euro yatırım yapamaz. Bunun hiçbir mantığı yok."

"Bu açıdan bütçe sınırı harika." dedi.

Third place Fernando Alonso, Alpine celebrates with Laurent Rossi, Alpine CEO Fotoğraf: Alpine