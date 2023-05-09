Rossi eleştirilerine devam ediyor: "Alpine'in sonuçları düzelmezse gerekeni yapacağım!"

Alpine, kendisine 100 yarışlık bir hedef belirlemiş durumda fakat son yıllarda yarışlar geçmesine rağmen genel olarak yerlerinde sayıyor gibi görünüyorlar.

Takım bu yıl ileriye doğru büyük bir adım atmayı bekliyordu ancak bu adımı atmayı başaramadılar. Oysa Aston Martin, doğru hamlelerle bu büyük farkın kapanabileceğini açıkça gösterdi.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, mevcut sonuçlar karşısında yıl sonunu beklemeyeceğini ve takımın elde ettiği sonuçların beklentileri karşılamaması halinde, sert önlemler alacağını dile getirdi.

Rossi, "Hafta sonu boyunca çok fazla hata yapıyoruz."

"Buna nispeten kötü sonuçları ve iş süreçlerinin organizasyonunun verimsiz olmasını da eklerseniz, kendinizi zor bir durumda bulursunuz. Bu da zor bir yıl olacağı anlamına geliyor."

"Henüz sezonun başındayız ve pes etmek gibi bir niyetim yok ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. İstediğimiz sonuçları almak için takımı güçlendirmeye devam etmeliyiz. Değişmesi gereken şeyler arasında takımın psikolojik zihniyeti de var. Şu anda çalışan insanları toparlamalıyız, aynı zamanda yeni mühendisler de getireceğiz."

"Takım, her şeyi kendi başına yapması gerektiğini anlamalı, bu onların sorumluluk alanı. Umarım onlar da aynı teşhisi koymuşlardır. Onlara teşhisin bu olduğunu ve bunu düzeltmenin onlara bağlı olduğunu açıklayacağım." dedi.

Takım patronu Otmar Szafnauer'den nasıl bir aksiyon beklediği sorulduğunda Rossi şunları söyledi: "Sonuçlardan o sorumlu, onun işi bu."

"Otmar takımı yönetmek, yapılmasını istediğimiz şeylerin gerçekleşmesi için takımı zorlamak ve şampiyonada beşinci ve dördüncü olduğumuz önceki iki yılda olduğu gibi istikrarlı şekilde gelişmemizi sağlamak için buraya getirildi."

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, is interviewed on the grid Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Sürücülerimizin podyuma çıkması gerekiyor ve Szafnauer'in görevi takımı yeniden inşa edip, ondan talep ettiğimiz performans seviyesinin orta koyulmasını sağlamak. Spor dünyasında hatalara çok az tahammül edilir çünkü hepsi herkes tarafından görülür. Herkes doğru yönde ilerleyip ilerlemediğimizi anlayabilir."

"Sahip olduğunuz güvenilirlik doğrudan buna bağlıdır. Otmar'ın çok yetenekli bir takım patronu olduğunu söyleyebilirim fakat önünde çok büyük bir görev var. Geçen yıl takım nispeten iyi bir performans gösterdi, 4. bitirdik ve bu sonuç cesaret vericiydi."

"Şimdi bu seviyeyi koruyamıyoruz ve bu benim için kabul edilemez. Otmar tüm bunlardan tek başına olmasa da ekibiyle birlikte sorumlu. Fakat istekler öncelikle onun üzerinde."

"Bildiğim kadarıyla Aston Martin'de bizden daha az mühendis çalışıyor. Henüz kendi rüzgar tünelleri yok ve yeni fabrikaları da henüz faaliyete geçmedi. Ancak gerekli mühendislerle anlaşarak, gelişim sürecini hızlandırmayı başardılar. Bu da iyi sonuçların anahtarının yaratıcılık ve verimlilik olduğunu gösteriyor. Oyunun kuralları tam olarak böyle, bunu biliyoruz, bu nedenle Alpine F1'in kaynak sorunu yaşadığı düşüncesini kabul edemem."

"Çalışanlarımızı rahatlatmayacağım ve hedeflerimizi değiştirmeyeceğim. Takımımız geçen yıl 4. oldu ve ben onların bu seviyede kalmalarını istiyorum. Eğer bunu yapamazlarsa, bu başarısızlık olacak."

"Eğer %500'lerini verirlerse, bu gemiyi diğer yöne çevirebilirlerse, buna rağmen başarısız olurlarsa, bu en azından hafifletici bir faktör olarak düşünülebilir."

"Ancak tüm bunlar söz konusu değilse, s zaman bunun sonuçları olacak. İş dünyasının kuralı budur ve ben bunun için yıl sonuna kadar beklemeyeceğim."

"Takımın gidişatı benim düşüncelerime uymuyor. Zihniyetin bir an önce değişmesi gerekiyor."