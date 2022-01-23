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Formula 1 Haberler

Rossi: "Silverstone ve Monza takvimde kalmak istiyorsa uyumamalı"

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Alpine CEO'su Laurent Rossi, Monza ve Silverstone gibi pistlerin biraz "eski ve yıkık" göründüğünü söyledi ve takvimdeki yerlerini korumak için "en iyi hallerinde olmaları" gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Rossi: "Silverstone ve Monza takvimde kalmak istiyorsa uyumamalı"

F1'in popülerliği gün geçtikçe artıyor ve bu da grand prix yarışlarına ev sahipliği yapmak için tüm dünyada talepler doğuruyor. Bu nedenle, 2022 sezonunda yeni bir rekor olan 23 yarış gerçekleştirilecek.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz yıl, etkinliğe ev sahipliği yapmak için Afrika da dahil olmak üzere bazı taleplerin olduğunu söylemişti.

Concorde Anlaşmasına göre takvimde maksimum 25 yarış bulunabilir. Bu da mevcut yerleri risk altında bırakıyor.

Yeni pistlerin altyapıları hakkında konuşan Rossi, "Bence bunlar, altyapı açısından çıtayı yükseltiyor ve bazı geleneksel pistleri eski ve yıkık gösteriyor."

"Özellikle Abu Dhabi'deyken her şey mükemmel, çok güzel bir yer ve pistte doğru yapılandırmaları yapıyorlar. Bence orası eskisine göre çok daha iyi bir yer. Sürücüler kesinlikle beğeniyor."

"Belki, Suudi'de biraz aşırıya kaçmış olabilirler çünkü bir cadde pistine göre çok hızlı."

"F2 ve F1'de Alpine olarak bu bizim için olumlu oldu. F1'de kazalardan kaçınmayı başardık."

"Bununla birlikte yeni pistler, ilginç tasarımlar ve harika altyapılar olmasını seviyorum. Bence bu, Avrupa'daki herkesi gelişmeye ve uyumamaya teşvik etmenin bir yolu."

"Monza ve Silverstone'da olmak harika ve o yarışları çok seviyorum ama en iyi hallerinde olmaları gerekiyor."

"Sanırım Miami'de bunu yapmaya çalışıyor. Miami, diğer pistler uyuklamaya devam ederse, onların yerini alacaklarına emin olacakları bir yer inşa etti." dedi.

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