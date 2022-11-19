Rossi: "Pilotlarımız takıma zarar vermedikleri sürece yarışmakta serbest"
Alpine CEO'su Laurent Rossi, Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un takıma zarar vermedikleri sürece yarışmakta serbest olduklarını vurguluyor.
Geçen hafta Interlagos'taki sprint yarışında iki kez temas eden Alonso ve Ocon, temasların ardından epey geri düşerek sprint yarışını ancak 16. ve 17. sıralarda tamamlayabildiler.
Temaslar, 4. virajda Ocon'un Alonso'yu çizgi dışına itmesi ve son virajda Alonso'nun Ocon'a arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Her iki temas da inceleme altına alındı ve son virajdaki olay nedeniyle Alonso'ya beş saniye zaman cezası geldi.
Yaşananlar hakkında sessizliğini bozan Laurent Rossi, pilotların takıma zarar verecek duruma gelene kadar yarışmakta serbest olduklarını ve geçen hafta bu zararla karşılaştıklarını söyledi.
Rossi, "Her iki pilota da sözleşmelerini, onların yerine yarışmak isteyen pek çok pilot olduğunu ve bana çok pahalıya mal olsa bile yılı başka iki pilotla bitirebileceğimizi hatırlattım. Onlar da yaptıklarının sorumluluğunu üstlendiler ve Pazar günü harika bir iş çıkardılar.
"Sanırım böyle durumlar her takımın başına geliyor. Aslında pilotları inanılmaz şampiyonlar yapan şey de bu; yani öldürme içgüdüsüne sahip olmaları."
"Bazen biraz fazla ileri gidiyorlar. Benim rolüm de onları daha iyi bir noktaya getirmek." dedi.
Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, attends the Press Conference
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Pazar günü iyi bir tempo tutturan ve son bölümdeki güvenlik aracının ardından Ocon ile 9, Alonso ile 10. sıralarda olan takım, Ocon'dan yeni lastikli Alonso'ya yol vermesini istedi. Önce bir öndeki Vettel'i geçmek istediğini söyleyen Ocon, bunu yaptıktan sonra Alonso'ya yol verdi.
İki pilotun geç de olsa gerçekleşen bu takım çalışması sayesinde Alonso beş, Ocon ise sekizinci olarak takıma değerli puanlar getirdiler.
Takım emirlerine başvurmaktan genelde kaçındıklarını söyleyen Rossi, gerektiği takdirde takım emri uygulamaktan da çekinmeyeceklerini belirtti.
Rossi, "Cumartesi günü onlara gelecek talimatları uygulamalarını söyledik, ancak bunların arasında takım emirleri yoktu."
"İki farklı stratejimiz vardı, hangisinin daha iyi sonuç vereceğini tahmin edemedik, bu daha çok yarış koşullarına bağlı."
"Ancak tempoya ve koşullara bağlı olarak yer değiştirme ya da benzeri şeyler uygulayacağımızı ve buna uymak zorunda kalacaklarını söyledik. Neyse ki bunu yaptılar ve sonuçları mükemmel oldu." dedi.
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