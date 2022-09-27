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Rossi: "Piastri sonsuza kadar sözleşme konusuyla anılacak"

Laurent Rossi, Alpine'den ayrılma şeklinden dolayı; ilerde çok başarılı olsa dahi her zaman Oscar Piastri'nin bu şekilde anılacağına inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Rossi: "Piastri sonsuza kadar sözleşme konusuyla anılacak"
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21 yaşındaki pilot, Formula 1'deki bir sonraki büyük isim olmaya aday ancak spora giriş şekli çok fazla konuşulan bir olay haline geldi.

Piastri'nin geleceğine sonunda Sözleşme Tanıma Kurulu karar verdi ve McLaren'e geçişi onaylandıktan sonra bile, Alpine'den ayrılışı sporun en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.

Alpine ekibi ve hatta padoktaki diğer isimler bile Piastri'nin olayı hakkında çok fazla yorum yaptı.

Yaz arasının ardından Mercedes takım patronu Toto Wolff bile "(Piastri) hızlı bir pilot olsa iyi olur." şeklinde yorum yaptı.

Alpine CEO'su Rossi, Piastri'nin takımın kendisi için yaptıklarına minnettar olması gerektiğini yineledi ve bir sonraki 'Michael Schumacher' olsa bile sonsuza kadar bu hikayeyle anılacağını söyledi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Rossi, "Alonso ayrıldıktan sonra bizim için yarışabilirdi. McLaren ile aşağı yukarı aynı güçteyiz. Ayrıca biz bir fabrika takımıyız, bu bir rekabet avantajıdır."

"Oscar bu takımda büyüdü. Ekibimizdeki herkesi tanıyor. Ona olan bağlılığımızı gösterdik. Bunun için biraz minnettar olması gerekmez mi?"

"Elbette hızlı olmak ve gelecek yıl iyi bir sonuç elde etmek için iyi olurdu. Ama yeni Michael Schumacher olsa bile, bu hikaye sonsuza kadar onunla kalacak." dedi.

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1 talks to press

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1 talks to press

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Piastri'nin 'dürüstlük eksikliği' olduğunu söyledi. Rossi ise Piastri'nin pilot ahlakını sorguladığını ve pilotun 'onu besleyen eli kestiğini' düşündüğünü belirtti.

Rossi, "Oscar'ın yaptığının hiçbir mazereti olamaz. Onu besleyen eli kesti ve kontrat taslağını zamanında teslim etmeyip bizimle oynamış oldu."

"Alpine'den yeteri kadar ilgi ve destek göremediğini söylüyor ancak takım olarak ona, eksiksiz bir F1 pilotu olabilmesi için bütün fırsatları sunmuştuk."

“Bunlar boş sözler değil, eylemlerdi. Kontrat durumunun onun için çok belirsiz olduğunu iddia ederse, o zaman halihazırda bir Williams kontratımızın olduğunu bildiğini söylüyorum. Bu konuda net olmayan bir şey yoktu. Bu bahaneyi başka bir yere bakmak için kullandı.” dedi.

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