Rossi: "Piastri olayı sonrası artık takımlardaki 'aile' olgusu değişti"

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Oscar Piastri, geçen yıl Alpine ile sözleşmesi olmasına rağmen kontratındaki maddelerden faydalanmış ve McLaren'ın teklifini kabul etmişti.

Alpine o günden bu yana Akademide yer alan genç pilotların sözleşmelerini, gelecekte tatsız durumun tekrarlanmasını önlemek amacıyla değiştirdi.

Rossi, "Çok şey öğrendik. Bundan bir şeyler öğrenmezsek aptallık etmiş oluruz. Takım yeni bir şey öğrendi; kişisel çıkarlar söz konusu olduğunda sadakat diye bir şey olmadığı ortaya çıktı. İnsanlar çok gençken artıları ve eksileri tartmakta zorlanıyorlar."

"Bazı alanlarda, özellikle de akademi sürücülerimizle yaptığımız sözleşmelerde ve bu sözleşmeleri Formula 1'e nasıl aktardığımız konusunda yeterince hazırlıklı olmadığımızı gördük."

"Sanırım Toto Wolff ve Christian Horner, bu hikayenin bir emsal teşkil ettiğini söylediler."

"Sözleşmede çok fazla açık kapı bıraktığımızı öğrendik çünkü hiçbirimiz insanların kalkıp o açık kapılardan çıkıp gideceğini düşünmedik. Sonuçlar çıkardık ve şimdiden bazı şeyleri değiştirdik. Artık daha kurumsal bir yaklaşım benimsiyor ve sözleşmelerimizi koruyoruz."

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eğer bir pilot, Alpine ile sözleşme imzalamak istiyorsa, artık daha sıkı koşullar var. Bu artık el sıkışıp, sürücüye ailemize katılabileceğini söylediğimiz bir durum değil."

"Pilotlar yine ailede ama sözleşmeli bir ailede. Tıpkı çocukların ebeveynleriyle bir sözleşmesi olması gibi. Biraz üzücü ama durum böyle. Çocukların bir gün evden sonsuza dek ayrılmasını beklemezsiniz. Eskiden 'sözleşmeyi kilitlemezdik' ama şimdi bunu yapmak zorundayız."

"Bence bunun sektörün gelişimiyle ilgisi var. Riskler arttı, artık ortada daha fazla para var, bu da potansiyel olarak birinin başını döndürebilir. Bu yeni durumu kabullenmemiz ve sözleşme konusunda daha profesyonel olmamız gerekiyor."

"Elbette sürücülere sadakatsiz diyemem. Onların da kendi kariyerleri var. Kötü bir sezon geçirirlerse, sözleşmesiz kalıyorlar. Bu zor bir durum, bu yüzden kendilerini savunmaları gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunu yapmanın yolları vardır."

"Oscar'ı takımdan ayrılmaktan vazgeçirmeye çalışmazdım. Eğer bize yapıcı şekilde gelseydi ve 'Hey, çocuklar, bir teklif aldım. Konuşabilir miyiz?' deseydi daha iyi olabilirdi."

"Hareketleri bizi şaşırttı. Bence Daniel Ricciardo da şaşırdı, ki bu çok şey ifade ediyor. Bu daha açık bir şekilde yapılabilirdi ama artık bunu istemiyoruz. Bu yüzden sözleşmeleri değiştirdik. Kendimiz için dersler çıkardık." dedi.

Oscar Piastri'yi gelecekte Alpine'e çağırmaya hazır olup olmadığı sorulduğunda ise, "Gelecek için ona en iyisini diliyoruz fakat böyle bir duruma gelip gelmeyeceğimizi göreceğiz."

"Kesinlikle kin tutmaya gerek yok çünkü bu sadece sizi ve yapmak istediğiniz şeyleri heba eder. Bu hikaye artık geçmişte kaldı. Şimdi Pierre Gasly var, neden başka birini isteyeyim ki?"

"Hayır da demiyorum, evet de demiyorum. Zamanı geldiğinde göreceğiz." dedi.