Rossi: "Ocon ve Gasly sorun yaşarsa kaybeden takım değil kendileri olacak"

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Fernando Alonso ve Oscar Piastri'yi kaybeden Alpine'in pilot arayışı, AlphaTauri'den ayrılmak isteyen Gasly ile anlaşmalarıyla sonuçlandı.

Bu kararın ne kadar sağlıklı olacağı bilinmiyor, nitekim çocukken iyi arkadaş oldukları bilinen Gasly ve Ocon'un arası uzun senelerdir bozuk. İki pilot da birkaç haftadır aralarını düzeltmiş gibi görünüyorlar, ancak bu durumun ne kadar süreceği ciddi bir bilinmez.

Pilotların yarışmasına izin vermeye istekli olduklarını belirten Rossi, bu durumun takıma zarar vermesi durumunda müdahale edeceklerini de ekledi.

L'Equipe'e konuşan Rossi, "F1 üst düzey bir spor ve yarış sırasında anın heyecanıyla verilen tepkiler elbette olacaktır. Önemli olan bunun takımı performans açısından etkilemesi."

"Örneğin geçen yıl Ocon ve Alonso'nun -Brezilya'da olduğu gibi- takım zarar görene kadar yarışmalarına izin verdik. Bardağın taştığı noktada onları bilgilendirdik."

"Eğer gelecek yıl Gasly ve Ocon herhangi bir sorun yaşarlarsa burada kaybeden takım değil kendileri olacak, nitekim çoğu kişi onların büyük çocuklar olduğunu düşünmekte ve olay yaşamalarını beklemekte. Daha olgun pilotlara dönüştüklerini göstermeliler."

"Sözleşmeleri biterken her ikisi de 30 yaşına yaklaşacaklar, dolayısıyla hata yapmamalılar, nitekim yeterli olgunluğu gösteremeyen pilotların kendilerini takım dışında bulma tehlikeleri mevcut. Neyse ki ikisi de bunun farkında, bana bireysel olarak ve birlikte teyit ettiler." dedi.

Piere Gasly, Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine

Yeni pilot kadrosunu nasıl yöneteceklerinden de bahseden Rossi, Ocon'un kendileriyle olan geçmişine rağmen her iki sürücünün de takımda eşit muamele göreceğini söyledi.

Alpine CEO'su "Sezona başlarken herhangi bir hiyerarşi olmayacak. Net bir tablo ortaya çıkarsa, ancak bu durumda birini tercih etmeye karar verebiliriz."

"Ancak sezona eşit bir şekilde başlayacaklar, belirli bir statüleri olmayacak. Bunun yanında net bir 'birinci pilot-ikinci pilot' ayrımı yapmak çok sağlıklı bir dinamik değil, insan yönetimi düzeyinde birçok götürüsü var. Red Bull dışında hiçbir takımda bu durum söz konusu değil."

"Artık şampiyonluk hedefliyoruz, belki de gelecekte şampiyon olacağız. Bu noktada bir takım patronu olarak şunu söylemeliyim: pilotlar şampiyonası, takımlar şampiyonasından daha önemli."

"Takım geçen yıldan bu yana gerekli olan çalışma prensibinde ilerleme kaydetmeye kendini adadığı sürece bir gün şampiyonluk mücadelesi verebileceğimize inancım tam."