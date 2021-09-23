Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"

Geçen sezon McLaren'a ve fabrika takımına motor sağlayan Renault, İngiliz ekibin Mercedes motoruna geçmesinin ardından bu yıl sadece fabrika takımına motor sağlıyor.

Bunun öncesinde Red Bull ve Toro Rosso gibi takımlar Renault motoru kullanıyordu. Hatta Red Bull ve Renault, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört şampiyonluk kazandılar.

Ancak 2014'te V6 turbo hibrit motorların gelişiyle beraber Renault, büyük problemler yaşadı ve Mercedes seviyesine gelemedi. Yaşanan dayanıklılık sorunları ve güç eksikliği sonrası, iki taraf arasındaki gerilim arttı ve taraflar birbirleriyle yollarını ayırdılar.

McLaren'ın da daha güçlü ve daha dayanıklı Mercedes motoruna geçmesiyle, Alpine artık tek başına kalmış durumda.

Alpine CEO'su Rossi, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Bana göre bu bir işaret. Görünüşe bakılırsa artık kimse bize güvenmiyor."

"Duruma ayık şekilde bakmalısınız. Motorumuz artık müşteri takımları için çekici değil. Geçmişte, güç ünitelerimizi müşterilerin şasilerine göre uyarladığımız için teknik anlamda genellikle kendi kalemize gol attık. Bu, kayıplara yol açtı ve seçeneklerimizi sınırladı."

"Eğer müşteri memnun değilse, iki yönlü çalışmak zorunda kaldık ve bu yüzden de kendimize zarar verdik. İdeal düzeyde, motoru şirket yapar ve müşteriler buna adapte olmalıdır. Ek olarak daha fazla veri aldığı için fabrika takımı için de faydalı bir şey. Şu anda kendimize odaklanmanın faydalarını görüyoruz. Her şey yolunda gitmeye başladığında, bir veya iki müşteriye sahip olmak güzel olabilir. Fakat şu anda kendimiz için en verimli motoru oluşturmamız gerekiyor."

Rossi, bu yıl geride kalmalarının temel sebebinin motor değil, şasi olduğunu da ekledi.

"Bizdeki durum (Ferrari'nin) tam tersi. Kışın rüzgar tünelinde sorun yaşadık. Bu da bize iki haftalık bir gelişim süresine mâl oldu. Ayrıca tasarım anlamında her şeyi doğru yapamadık. Kabaca tahmin etmek gerekirse, bunun üçte ikisi araçtan ve üçte biri motordan kaynaklanıyor."

Yine de Rossi hem bu yıl hem de gelecek yıl için yapılan çalışmalardan memnun görünüyor.

"Şimdiye kadar plana uygun gidiyoruz. Elbette hâlâ bazı dalgalanmalar var. Sezon başında yedinci sıraya kadar geriledik. 2022 programını etkilemeden de beşinci sırayı geri aldık ki bu bizim mücadele etme potansiyelimizi gösteriyor. 2022'de umduğumuz pozisyonlar için savaşırken, bu daha önemli hale gelecek. Şu ana kadar bu yılın gidişatından memnunum."

"Ancak dediğim gibi sezon başında beklediğimiz kadar iyi bir araca sahip değildik. Sonunda tur zamanını da araç belirliyor. Bu kural değişikliklerine ne kadar iyi uyum sağlayabileceğimize dair bazı sorulara yol açtı. Daha sonra iyi bir tepki verdik. Yani hem iyi hem de kötü bir deneyimdi."

"Sezon başında lastik seçimi veya yönetimi gibi operasyonel konularda iyi en iyi kararları veremedik. Bu da biraz sinir bozucuydu. Araç yeterince hızlı değilse en azından diğer alanlardan en iyisini almak gerekiyor. Bundan dersler çıkardık, adım adım ilerledik fakat henüz hedefimize ulaşamadık."

"Spa'da yağmur lastikleriyle iki saniye geride kaldık. Fakat artık araçları sıralama turlarında trafikten uzak tutabiliyoruz. Bu alakasız gelebilir ama ilk on için savaşırken bizim için çok değerli. Ayrıca yarış stratejisi anlamında güçlendik. Budapeşte bunu gösterdi. Pozisyonlarımızı savunurken iyi bir iş yaptık ve Fernando da bize yardım etti."

"Temelde şu anda geçen yılla aynı konumda görünüyoruz. Ferrari ve McLaren bu boşluğu kapattı. Biz de geçen yıla göre geliştik ancak en iyi takımların biraz ardında kaldık. Hedefimiz en azından bu yılı beşinci bitirmek. Gerçekçi baktığımızda bu yıl daha yüksek bir sonuç elde etmek için yarışmamız mümkün değil."

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, in the Press Conference Fotoğraf: FIA Pool