Rossi: "Muhtemelen Alonso'yu takımda tutmak için yeterince şey yapmadık"

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Fernando Alonso, 2021 yılında Alpine/Renault ile spora dönmüş ve takımla uzun vadeli bir proje hedeflediğini söylemişti. Ancak iki yıllık sürecin ardından takımdan ayrılma kararı aldı ve gelecek sezon Aston Martin'e geçecek.

Görünüşe bakılırsa Alpine, Alonso'ya gelecek için yeterince güvence vermedi ve sadece 1+1 ya da 2+1 yıllık anlaşma önerdi. Hatta bunun sebebini de Alonso'nun performansını görmek istemeleri olarak açıkladılar.

Alpine F1 CEO'su Laurent Rossi, kendisinin ve takımının Alonso'ya değer verildiğini hissettirmek için daha fazlasını yapabileceğini kabul ediyor,.

Rossi MARCA'ya verdiği demeçte, "O ne hissediyorsa odur ve bunu yargılamak bana düşmez. İnsanlar sizi, onlara hissettirdiğiniz şeylerle hatırlar. Eğer o böyle hissediyorsa, bunun sorumlusu biz olabiliriz."

"Muhtemelen takımda kalması için yeterince şey yapmadık. Belki de iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ismin ihtiyaçlarına gereken ilgiyi göstermediğimiz için suçlu biziz."

"Belki de 'en iyisi' olduğunu duymaya ihtiyacı olmadığını düşündük çünkü bunu hepimiz biliyorduk ve o da biliyordu. Belki de bunu yeterince göstermedik."

"Şahsen onun şu anda dünyanın en iyisi olmasa da en iyilerinden biri olduğuna inanıyorum. Ayrılacak olsa bile ben böyle düşünüyorum ve ona değer veriyorum."

Drivers parade, Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Formula 1 tarihine baktığımızda, eğer işler onun için daha farklı ilerleseydi, ikiden fazla şampiyonluğu olabilirdi. Tüm bunlardan ötürü bizden daha uzun bir anlaşma istedi ve dürüst olmak gerekirse bunu yapamadık."

"Fernando'nun sporda çok fazla vakti kalmamış olabilir ancak yanılıyor da olabilirim çünkü o olağanüstü biri. Fakat uzun vadeli bir anlaşma, bütün organizasyon için çok büyük bir kumar olurdu. Bu konuyu Otmar [Szafnauer] ile çok konuştuk, kendisi de bu kararın alınmasında önemli bir rol oynadı."

"Akademi ve Alpine'in geleceğine yaptığımız yatırımlar nedeniyle, ona [Alonso] iki yılın üzerinde bir kontrat teklif etmek, Oscar'ın [Piastri] bu iki yıl boyunca nasıl performans gösterdiğini görmek ve sonra değerlendirmek istediğimiz için uygun değildi. Fernando da belki de üç yıllık bir anlaşma istiyordu."

"İki yıl boyunca şu an sahip olduğu performansı göstermesi çok muhtemel ama bunu yapamazdık.

"Hepimiz onun gittiğini görmekten dolayı çok üzgünüz, gerçekten çok üzgünüz. Bunu ona söyledim ve tekrar söyleyeceğim. Fernando, Renault'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük şampiyon. Şimdi en iyisini kaybetmek çok üzücü."

"Hepimiz onun [Alonso'nun] iyi bir arabası olsaydı dünya şampiyonu olabilecek seviyeye sahip olduğuna inanıyoruz."

"Fakat araç henüz öyle değil. Fernando'nun bu araçtan çok daha iyi olduğu açık." dedi.