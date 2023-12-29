Rossi: "Minardi ile F1'e girme teklifi aldım"
Valentino Rossi, yarış kariyerinin başlarında Minardi ile Formula 1'e girmesi için teklif aldığını fakat bunu geri çevirdiğini açıkladı.
Valentino Rossi 2004 ve 2006 yılları arasında Ferrari takımının Formula 1 aracını birkaç kez test etti.
İtalyan gazeteci Gianluca Gazzoli'nin podcastine konuk olan efsanevi motosiklet yarışçısı, o dönem Formula 1'e girme teklifi aldığını açıkladı.
Görünüşe bakılırsa Rossi'ye, Ferrari'ye geçme seçeneğiyle Minardi koltuğu teklif edildi. Fakat İtalyan sürücünün yanıtı "hayır" oldu.
Rossi şöyle diyor: "2004 yılında Yamaha ile şampiyon olmasının ardından Stefano Domenicali beni aradı ve 'Formula 1 aracını test edebilmen için bir test organize etmeliyim' dedi."
"Böylece Fiorano'da bir test yaptık. Oldukça hızlıydım ve turu bir dakikanın altında bir süre olan -59.1 saniyede döndüm."
"O testten önce mekanikerler bir dakikadan daha mı hızlı yoksa daha mı yavaş olacağıma dair bahse girmişti ve sonunda ben kazandım."
"Daha sonra Mugello'da bazı testler yaptık, ardından Valensiya'da iyi bir test gerçekleştirdik. Sonrasında bir seçim yapmam gerekiyordu."
"Bana bir Minardi koltuğu teklif edildi ve yeterince hızlı olursam Ferrari'ye geçebilecektim. Ancak o sırada 27 yaşındaydım ve bu hamleyi yapmak istemedim."
"Hâlâ birkaç MotoGP şampiyonluğu daha kazanabileceğimi biliyordum. Benim için motosiklet her zaman en iyisiydi."
"Formula 1'e olan merakım devam etse de sonunda oldukça başarılı oldum."
"Ne gibi sonuçlar elde edebilirdim bilmiyorum ama çok sayıda önemli yarış ve iki şampiyonluk daha kazandım."
Fotoğraf: Monster Energy
Lewis Hamilton, Valentino Rossi
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