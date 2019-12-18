Rossi: "Kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim"

Geçen hafta Valencia'da gerçekleştirilen testte, Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton ve Yamaha MotoGP sürücüsü Valentino Rossi araç takası yaptılar.

Her iki sürücü de elde ettikleri deneyimlerden memnun kaldı ve hatta Rossi, 2020'de Mercedes takımının bir parçası olacak Valtteri Bottas'ın yerine geçmeye hazır olduğunu bile söylüyor.

Rossi, “Ciddi olarak şunu söyleyebilirim; motosiklet kariyerimi tamamladıktan sonra on yıl boyunca otomobil sporlarında yer almak istiyorum."

"Katılmak istediğim beş ila altı yarış var. Bunlar Le Mans 24 Saat, Spa 24 saat ve Nurburgring 24 saat. Bu yarışlara katılmayı gerçekten çok istiyorum çünkü bu pistleri seviyorum."

"Tabii ki, Formula 1'deki treni benim için çoktan kaçtı ama Valencia'da bütün gün kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim. Ne yazık ki aynı yaşta değilim, ancak Valtteri Bottas yer değiştirmek istiyorsa buna hazırım!"

"2020'de Formula 1'de Hamilton ve Rossi, MotoGP'de ise Bottas ve Maverick Vinales olurdu! Güzel olmaz mıydı?" diyerek gülümsedi.

Rossi sonra şöyle devam etti: "Formula 1 testlerini gerçekten çok beğendim. Çok eğlendim ama en zor kısmı frenlere alışmaktı. İçgüdüsel olarak pedala çok erken bastım. Ayrıca tüm aracın davranışını etkilediği için, gaz pedalını doğru şekilde çalıştırmak gerekiyordu."