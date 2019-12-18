Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Rossi: "Kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim"

paylaşım
yorumlar
Rossi: "Kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim"
Ekleyen:
, Editör
18 Ara 2019 08:05

Valentino Rossi, Formula 1 aracıyla yaptığı testin ardından kendisini bir Formula 1 pilotuymuş gibi hissettiğini söyledi.

Geçen hafta Valencia'da gerçekleştirilen testte, Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton ve Yamaha MotoGP sürücüsü Valentino Rossi araç takası yaptılar.

Her iki sürücü de elde ettikleri deneyimlerden memnun kaldı ve hatta Rossi, 2020'de Mercedes takımının bir parçası olacak Valtteri Bottas'ın yerine geçmeye hazır olduğunu bile söylüyor.

Rossi, “Ciddi olarak şunu söyleyebilirim; motosiklet kariyerimi tamamladıktan sonra on yıl boyunca otomobil sporlarında yer almak istiyorum."

"Katılmak istediğim beş ila altı yarış var. Bunlar Le Mans 24 Saat, Spa 24 saat ve Nurburgring 24 saat. Bu yarışlara katılmayı gerçekten çok istiyorum çünkü bu pistleri seviyorum."

"Tabii ki, Formula 1'deki treni benim için çoktan kaçtı ama Valencia'da bütün gün kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim. Ne yazık ki aynı yaşta değilim, ancak Valtteri Bottas yer değiştirmek istiyorsa buna hazırım!"

"2020'de Formula 1'de Hamilton ve Rossi, MotoGP'de ise Bottas ve Maverick Vinales olurdu! Güzel olmaz mıydı?" diyerek gülümsedi.

Rossi sonra şöyle devam etti: "Formula 1 testlerini gerçekten çok beğendim. Çok eğlendim ama en zor kısmı frenlere alışmaktı. İçgüdüsel olarak pedala çok erken bastım. Ayrıca tüm aracın davranışını etkilediği için, gaz pedalını doğru şekilde çalıştırmak gerekiyordu."

Sonraki haber
Gasly: "İnsanlar başarılarımı sorgulamaya başladı"

Önceki haber

Gasly: "İnsanlar başarılarımı sorgulamaya başladı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Yeni aracın gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar iyi gidiyor"

2
Formula 1

Gasly: "İnsanlar başarılarımı sorgulamaya başladı"

1s
3
FIA F2

Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı

1s
4
Formula 1

Honda: "Artık büyük kazançlar elde etmek zorlaşıyor"

5
Formula 1

Rossi: "Kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim"

16dk

Son Videolar

F1 vs MotoGP: Lewis Hamilton ve Valentino Rossi'nin koltuk takası 03:17
Formula 1
17dk

F1 vs MotoGP: Lewis Hamilton ve Valentino Rossi'nin koltuk takası

17 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:24
Formula 1

17 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

16 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 11:09
Formula 1

16 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:37
Formula 1

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:23
Formula 1

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Rossi: "Kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim"
F1

Rossi: "Kendimi Formula 1 pilotu gibi hissettim"

Gasly: "İnsanlar başarılarımı sorgulamaya başladı"
F1

Gasly: "İnsanlar başarılarımı sorgulamaya başladı"

Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı
F2

Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı

Masi, 2020'yi sabırsızlıkla bekliyor
F1

Masi, 2020'yi sabırsızlıkla bekliyor

Wolff: “Mercedes uzun yıllar F1’de kalabilir”
F1

Wolff: “Mercedes uzun yıllar F1’de kalabilir”

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.