Rossi: "Henüz kimse kartlarını tamamen açmadı"

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Alpine, 2022 sezonuna büyük beklentilerle girmeye hazırlanan takımlardan biri. Fransız takım, özellikle güç ünitesi kısmında ikiz turbo mekanizmasına geçiş ve "dayanıklılık yerine performans" ilkesini benimsemek gibi önemli yeniliklere gitmiş durumda.

Barcelona testlerinde aracı tam güçte kullanmayan, testin son gününde ise yaşadıkları dayanıklılık problemi nedeniyle günü sabah saatlerinde kapatan Alpine, Bahreyn'de ise ufak sorunlara rağmen daha toplu bir görünüm sergiledi. Bugün sürüş yapan Esteban Ocon, öğlen arasına lider girdiği günü 5. sırada kapatırken toplam 111 tur tamamladı. Fransız pilot, Tsunoda'nın ardından günün en çok mesafe kat eden ismi olmayı başardı.

Bu sezon itibariyle takımı yeniden yapılandırmaya götüren ve yönetim kademesinde ciddi değişiklikler yapan Alpine CEO'su Laurent Rossi, ilk izlenimlerin olumlu olduğunu, fakat halen elini açmayan birçok takım olduğunu söyledi.

Rossi, "Barcelona testlerinde en sert hamurlarla sürüş yaptık, DRS açıkken tur zamanı kaydetmedik ve aracı tam güçte kullanmadık. Burada da henüz tam kapasiteye çıkmış değiliz, nitekim yeni motoru korumak istiyoruz, ufak ufak adımlar atarak ilerliyoruz. Her şey iyi görünüyor, parçaları bir araya getirebiliyoruz. Dün radyatör problemi nedeniyle biraz zor bir gün geçirdik, bu bize iki saate mal oldu."

"Bugün piste döndük ve epey mesafe kat ettik. Bu iyiye işaret. Aşırı rekabetçi olduğumuzu ise söyleyemem. Henüz kimse kartlarını tamamen açmadı. Ama rekabetçiyiz, en iyisi de bu." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Rossi, bir kez daha güç ünitesinin önemine dikkat çekti ve en önemli konulardan birinin de "sürülebilirlik" olduğuna değindi.

Alpine CEO'su, "Sürülebilirlik bizim için ekstra önem taşıyor, çünkü yepyeni bir güç ünitemiz var. Bu nedenle, öncelikle bu güç ünitesinin ondan beklediğimizi sağladığından emin olmalı ve ardından net bir haritasını çıkarmalıyız. İki yönlü, değil mi? Sonrasında turbonun çalışma alanları açısından haritasını çıkarmalıyız, yeni kompresör ve bölünmüş turbodan ötürü sistem eskiye göre daha farklı bir geometriye sahip olacak. Bütün bunlar önemli ve ilerledikçe öğreniyoruz."

"Test ettiğimiz asıl hususlar ise hangi parçaya nerede ihtiyaç duyduğumuza, nerede ihtiyaç duymadığımıza karar verebilmek, pil kapasitesine yönelik tercihler ve optimizasyonlar yapabilmek, son olarak da sürücülerin torku nerede daha rahat hissettikleri. Örneğin herhangi bir virajda tam torka ihtiyaçları var mı, sahip oldukları torktan memnunlar mı ve sonraki viraj için enerji tasarrufu yapılabilir mi gibi soruların cevaplarını almaya çalışıyoruz." dedi.

Rossi, aracı nasıl bulduğu sorulduğunda ise temkinli cevaplar vermeyi tercih etti.

Rossi, "Burada sürüş yapmak biraz zorlayıcı. Araçlar artık eğimli değil, tabanlar oldukça düz ve yere yapışık, pistin kenarlarından rahatça geçemiyoruz, elbette bu çok farklı bir konu. Ama araç iyi gidiyor, bu bizim için iyi. Zaman içinde bir şekilde kendini gösteriyor. En önemlisi ise istikrarlı, ki bu da çok önemli. Başlangıçta zemine biraz zarar verdik, bu pek iyiye işaret değildi. Neden değildi, çünkü beş tur sonra her şeyi bir anda kaybedeceksek fantastik ayarlar yapmaya değmeyeceğini gösteriyor. Şimdiye kadar ise durum gayet iyi. Birkaç tur boyunca performansı sürdürebiliyoruz ki bu yarış temposu için iyiye işaret. İşte geldiğimiz nokta bu." dedi.