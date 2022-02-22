Rossi: "Hedefimiz mevcut pozisyonu korumak, fakat sezon sürprizlere açık"

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Alpine, Formula 1'deki ikinci sezonuna A522'nin tanıtımıyla start verdi. Yeni kurallarla birlikte Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, 2021 sezonunda elde ettikleri takımlar şampiyonası beşinciliğinden daha yukarı tırmanmaya çalışacaklar.

Alpine geçtiğimiz sezon kaotik Macaristan GP'sinde Ocon ile beklenmedik bir zafer kazanmıştı. Bu Ocon'un kariyerinin en iyi sonucuydu. Fransız takım Katar'da Fernando Alonso'nun kusursuz sürüşü ile bir podyum daha elde etmeyi başardı.

Alpine beklentiler sezonuna girerken bir dizi yeniden yapılanma hamlesi gerçekleştirdi. Alain Prost ve Marcin Budkowski takımdan ayrılırken Otmar Szafnauer takım patronluğuna getirildi.

Alpine CEO'su Laurent Rossi lansman sırasında sezon ile ilgili beklentileriyle ve takımın atacağı adımlarla ilgili konuştu

"2022 Alpine için heyecan verici bir sene olacak. 2021'de spora girerken bir hedefimiz vardı: bizim gibi orta sıra takımlarının başarılı altyapı çalışmaları gerçekleştirip yeni kurallarla birlikte potansiyelini gösterebilmesi."

"Bu süreçte çok şey öğrendik: başarılı olduğumuz ve başarısız olduğumuz alanları, neleri geliştirmemiz gerektiğini ve öğrendiklerimizi pekiştirmeyi. Teknik alanda kadromuzu yeni teknik direktörümüz Matt Harman ve teknik şef görevine getirdiğimiz Pat Fry ile güçlendirdik. Bu sayede sezonun ilk kısımlarında aracı geliştirme konusunda daha hızlı hareket edebileceğiz."

"Ayrıca Viry'deki departmanımızın yapılanmasını da Bruno Famin'in gelmesiyle birlikte daha modernize hale getirdik. Motor sporları konusunda mükemmel bir kariyere sahip, onun gelişi bizim için önemli bir adım. Ayrıca Otmar Szafnauer'in aramıza katılmasını da memnuniyetle karşılıyorum. 2021'de başlattığımız hikayeyi devam ettirmek için tüm bileşenlere sahibiz."

Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

Alpine CEO'su 2022 için minimum hedeflerinin beşinci sırayı korumak olduğunu fakat yeni kuralların birçok soru işareti oluşturduğunun da farkında olduğunu söyledi.

"Geçen seneki performansımızın ardından minimum hedefimiz beşinciliği korumaya odaklanmak. Şu ana dek hedeflerimize ulaşmayı başardık ve gösterdiğimiz ilerlemeden ötürü mutluyuz, fakat bu sene olabileceklerin de farkındayız. Yeni kurallardan ötürü mevcut durumumuzu piste çıkana kadar bilemeyeceğiz. Sürece bağlı kalmalı ve gelişim göstermeye devam etmeliyiz."

Alpine'in Formula 1'e girişi, Fransız markasının yeniden üretime geçmesi konusunda bir temel oluşturmaktaydı, fakat Laurent Rossi Alpine'in attığı adımların tüm Renault için faydalı olacağı konusunda emin.

"Formula 1'deki varlığımız sadece Alpine için değil, tüm Renault grubu için önemli. Öncelikle bize, planladığımız teknik yenilikleri test edebileceğimiz devasa bir laboratuvar sunuyor. Bruno'nun gelişi bu açıdan çok önemli, kendisi pistte elde ettiğimiz verileri yol otomobillerine aktarma konusunda gerçek bir uzman."

"Formula 1 aynı zamanda bizi medya önünde de görünür yapıyor. Elbette "Pazar galip gel, Pazartesi satış yap" ilkesini uygulamak kolay değil, fakat Formula 1 sayesinde elde ettiğimiz tanınırlık paha biçilemez."

"Alpine'in marka tanınırlığı geçtiğimiz sene %300 arttı, bu özellikle finansal olarak dünya çapında bir pazarlama kampanyası yürütmediğimizi düşünürsek daha da etkileyici. Şimdi pozisyonumuzu pekiştirmemiz gerekiyor. Eğer yatırımlarımızı arttırmak istiyorsak daha yükseği hedeflemeliyiz."

Alpine A522 Fotoğraf: Alpine