GT

Rossi: “Günün birinde Verstappen'e karşı yarışacağımı hiç hayal etmemiştim”

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, GT World Challenge sezon finalinde ilk kez aynı pisti paylaşacağı Max Verstappen ile yarışacak olmanın heyecanını dile getirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 14 Eki 2026 14:45

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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

GT World Challenge Europe sezonunun Portimao'da düzenlenecek final yarışında, Formula 1 şampiyonu Max Verstappen de Mercedes-AMG GT3 direksiyonuna geçiyor. Ben Barnicoat ve Chris Lulham ile aynı aracı paylaşacak Verstappen, Nürburgring 24 Saat yarışından bu yana ilk kez bir GT3 mücadelesinde yer alacak.

Pistte 9 kez MotoGP dünya şampiyonu Valentino Rossi de yer alacak. İtalyan efsane, kariyerinde ilk kez Verstappen ile rekabet edecek olmanın heyecanını paylaştı.

Sky Sport Italy'ye konuşan Valentino Rossi, Hollandalı pilotun varlığının yarışı zorlaştıracağını kabul ederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Harika bir mücadele olacak.”

Valentino Rossi

“Yani açıkçası Max yarışta büyük bir problem olacak çünkü inanılmaz derecede hızlı süreceğinden eminim. Yine de onunla pisti paylaşacak olmaktan çok mutluyum.”

“Dürüst olmak gerekirse günün birinde Max Verstappen'e karşı yarışacağımı hiç hayal etmemiştim. Bu yüzden onun orada olması herkes için harika bir olay.”

“Umarım onu pistte takip etme ve nasıl sürdüğünü görme şansı yakalarım."

Yedi hafta üst üste yarışacağı yoğun bir takvimden geçen ve son iki F1 yarışını kazanarak Portimao'ya gelen dört kez F1 dünya şampiyonu Max Verstappen ise geçtiğimiz günlerde Rossi ile aynı gridde olmak hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Umarım onunla görüşme fırsatım olur. Çok havalı bir adam, bu yüzden sohbet etmek isterim.”

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Fotoğraf: Max Verstappen

“Ancak yarış sırasında onu pistte görmemeyi umuyorum, çünkü bu genellikle iyiye işarettir.”

“Aslında yarıştayken kimseyi görmemeyi, en önde olup iyi bir iş çıkarmayı umuyorum. Yine de ne olacağını bilemezsiniz. Grid son derece rekabetçi, bu yüzden bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Formula 1'den çok farklı ama bu seriyi seviyorum. Portimao sürüş yapması çok keyifli bir pist, gidip tadını çıkaracağız."

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- Motorsport.com Ekibi

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