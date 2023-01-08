Rossi, Gasly'nin Alpine'de "teknik lider" olmasını bekliyor

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Alpine, Fernando Alonso'nun 2023'te Aston Martin ile yarışma kararı almasının ardından Esteban Ocon'un yanında yarışması için Gasly ile anlaşmıştı.

2022 sonundaki testlerde Alpine F1 aracıyla piste çıkan Gasly, 2023 yılıyla birlikte resmen Alpine F1 takımının pilotu oldu ve çalışmaya başladı.

Gasly'nin takıma ne katabileceğinin sorulması üzerine Rossi, Fransız pilotun AlphaTauri'de edindiği teknik bilgileri kullanarak Alpine'in ilerlemesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Rossi, "Umuyoruz ki aracı geliştirmeye devam edebilmemiz için ihtiyacımız olan şeyi getirebilir çünkü şu anda büyük ölçüde orta gruptayız ve aracı ileri seviyeye taşıyabiliriz."

"Bunun için sadece hızlı olup aracın potansiyelini kullanabilen bir pilota değil, aynı zamanda aracı bir sonraki seviyeye taşıyabilecek pilota ihtiyaç duyarsınız."

"Bunun için, Cuma gününden itibaren takıma geri bildirim vermeli ve araç geliştikçe tüm takımı doğru yönde ilerletmelisiniz."

"Yani Pierre'in bunu getirmesini umuyoruz. O, AlphaTauri'de birçok açıdan teknik liderdi. Bunu yapmaya devam etmesini, takımı büyütmesini, kendisini bizimle büyütmesini ve bizi yeni bir seviyeye taşımasını istiyoruz." dedi.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Alpine