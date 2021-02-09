Rossi: "Ferrari'nin kazanabileceği bir pilotu var, sadece iyi bir araç üretmeli"

MotoGP tarihinin en büyük yarışçılarından bir tanesi olan Valentino Rossi, aynı zamanda Formula 1'in büyük bir hayranı ve geçmişte F1 araçlarını test etmişti.

Hem Mercedes hem de Ferrari ile testler yapan Rossi, yeni MotoGP sezonu öncesinde Corriere della Sera'nın sorularını yanıtları.

Rossi, burada kendisine Ferrari'nin F1'deki performansının sorulması üzerine şöyle dedi: "Ferrari'yi seviyorum, Charles Leclerc'i de seviyorum. Bence o, griddeki en güçlü pilotlardan bir tanesi. Ferrari kazanabilecek bir pilota sahip. Maranello'nun bu görevi yerine getirebilecek bir araç üretmesi gerekiyor."

"Mercedes'e meydan okumak herkes için büyük bir problem. Ancak tıpkı Red Bull gibi en azından Mercedes'in hayatını zorlaştırabilmek adına mücadelenin içinde olmalılar."

Lewis Hamilton'la iyi bir dostluğu olduğuna da değinen Rossi, "Birbirimize yazıyoruz ve yıllardır sık sık konuşuyoruz. Hamilton ile yarışlar kazanmak Mercedes için pahalı olabilir, ama aynı zamanda çok önemli." açıklamasını yaptı.

Rossi son olarak Suzuki'den Alpine F1 ekibine geçiş yapan Davide Brivio hakkında konuştu.

"MotoGP'de olmayacağı için üzgünüm. O, genel seviyeyi yükselten bir takım patronuydu ve her zaman görmekten mutlu olduğum biriydi. Buna rağmen onun için çok mutluyum."