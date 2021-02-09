Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
271 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
299 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
306 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Rossi: "Ferrari'nin kazanabileceği bir pilotu var, sadece iyi bir araç üretmeli"

paylaşım
yorumlar
Rossi: "Ferrari'nin kazanabileceği bir pilotu var, sadece iyi bir araç üretmeli"
Ekleyen:
, Editör

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, Ferrari'nin Charles Leclerc gibi yarışlar kazanabilecek bir isme sahip olduğunu ve sadece iyi bir araca ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

MotoGP tarihinin en büyük yarışçılarından bir tanesi olan Valentino Rossi, aynı zamanda Formula 1'in büyük bir hayranı ve geçmişte F1 araçlarını test etmişti.

Hem Mercedes hem de Ferrari ile testler yapan Rossi, yeni MotoGP sezonu öncesinde Corriere della Sera'nın sorularını yanıtları.

Rossi, burada kendisine Ferrari'nin F1'deki performansının sorulması üzerine şöyle dedi: "Ferrari'yi seviyorum, Charles Leclerc'i de seviyorum. Bence o, griddeki en güçlü pilotlardan bir tanesi. Ferrari kazanabilecek bir pilota sahip. Maranello'nun bu görevi yerine getirebilecek bir araç üretmesi gerekiyor."

"Mercedes'e meydan okumak herkes için büyük bir problem. Ancak tıpkı Red Bull gibi en azından Mercedes'in hayatını zorlaştırabilmek adına mücadelenin içinde olmalılar."

Lewis Hamilton'la iyi bir dostluğu olduğuna da değinen Rossi, "Birbirimize yazıyoruz ve yıllardır sık sık konuşuyoruz. Hamilton ile yarışlar kazanmak Mercedes için pahalı olabilir, ama aynı zamanda çok önemli." açıklamasını yaptı.

Rossi son olarak Suzuki'den Alpine F1 ekibine geçiş yapan Davide Brivio hakkında konuştu.

"MotoGP'de olmayacağı için üzgünüm. O, genel seviyeyi yükselten bir takım patronuydu ve her zaman görmekten mutlu olduğum biriydi. Buna rağmen onun için çok mutluyum."
McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş

Önceki haber

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!

16s
2
Formula 1

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"

12s
3
GENEL

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

32 dk
4
Formula 1

Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!

22s
5
Formula 1

Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"

1g
Son Haberler
Rossi: "Ferrari'nin kazanabileceği bir pilotu var, sadece iyi bir araç üretmeli"
F1

Rossi: "Ferrari'nin kazanabileceği bir pilotu var, sadece iyi bir araç üretmeli"

1s
McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş
F1

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş

1s
FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi
F1

FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi

2s
Grosjean, Alpine yönetimindeki "büyük değişikliklere" şaşırmış
F1

Grosjean, Alpine yönetimindeki "büyük değişikliklere" şaşırmış

2s
Lammers: "Hollanda GP'nin seyircisiz olacağını kabul etmek için henüz erken"
F1

Lammers: "Hollanda GP'nin seyircisiz olacağını kabul etmek için henüz erken"

3s
Son Videolar
DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25 26:58
Formula 1
7 Şub 2021

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24 23:08
Formula 1
7 Şub 2021

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23 26:38
Formula 1
7 Şub 2021

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22 29:29
Formula 1
7 Şub 2021

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı
GENEL / Son dakika

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş
Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş

FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi
Formula 1 / Son dakika

FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!

"McLaren Senna" otomobili tanıtıldı
OTOMOBİL OTOMOBİL / Son dakika

"McLaren Senna" otomobili tanıtıldı

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş

Hamilton Kaliforniya’da elektrikli Porsche sürerken görüldü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton Kaliforniya’da elektrikli Porsche sürerken görüldü

Rossi: "Ferrari'nin kazanabileceği bir pilotu var, sadece iyi bir araç üretmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rossi: "Ferrari'nin kazanabileceği bir pilotu var, sadece iyi bir araç üretmeli"

Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!

Monaco F1 Racing Team, Formula 1'e girmeye ilgi gösteriyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Monaco F1 Racing Team, Formula 1'e girmeye ilgi gösteriyor!

Son Haberler

Rossi: "Ferrari'nin kazanabileceği bir pilotu var, sadece iyi bir araç üretmeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Rossi: "Ferrari'nin kazanabileceği bir pilotu var, sadece iyi bir araç üretmeli"

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş

FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi
F1 Formula 1 / Son dakika

FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi

Grosjean, Alpine yönetimindeki "büyük değişikliklere" şaşırmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, Alpine yönetimindeki "büyük değişikliklere" şaşırmış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.