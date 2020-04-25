Rossi, F1'in sanal yarışına katılabilir
Formula 1'in düzenlediği sanal Formula 1 yarışına katılacak son isim MotoGP efsanesi Valentino Rossi olacak gibi görünüyor.
Gerçek yarışlar yapmanın pek de mümkün olmadığı bu dönemde pilotların neredeyse tamamı sanal yarışları akın etmiş durumda.
Hatta durum öyle bir seviyeye geldi ki, motor sporları dünyasında olmayan isimler bile simülatör alarak yarışlara katılıyor.
Bu isimler arasında Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois ve Lazio'nun forvet oyuncusu Ciro Immobile de yer alıyor.
Ayrıca Ian Poulter gibi farklı spor dallarından isimler de vardı.
Son günlerde Valentino Rossi ve Charles Leclerc, birlikte simülasyon oyunları oynuyorlar. Leclerc de efsane MotoGP sürücüsünü sanal Formula 1 yarışına davet etti.
Rossi'nin bu teklife ne diyeceği bilinmiyor ancak daha önce F1 testleri yaptığı göz önüne alındığında bu ihtimal gerçek olabilir.
Bir sonraki yarış gelecek hafta sonu yapılacak.
Alakalı video
Önceki haber
Ocon: "Bu yıl hedefim podyuma çıkmak"
Sonraki haber
Leclerc, Vettel'in Ferrari'de kalmasını istiyor
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Rossi, F1'in sanal yarışına katılabilir
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
|
02:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
|
06:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
|
03:00
12:00
|
|Sıralama
|
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
|
06:00
15:00
|
|Yarış
|
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
|
06:10
15:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler
|
3 Eyl - 6 EylBiletler