Rossi, F1'in sanal yarışına katılabilir

Gerçek yarışlar yapmanın pek de mümkün olmadığı bu dönemde pilotların neredeyse tamamı sanal yarışları akın etmiş durumda.

Hatta durum öyle bir seviyeye geldi ki, motor sporları dünyasında olmayan isimler bile simülatör alarak yarışlara katılıyor.

Bu isimler arasında Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois ve Lazio'nun forvet oyuncusu Ciro Immobile de yer alıyor.

Ayrıca Ian Poulter gibi farklı spor dallarından isimler de vardı.

Son günlerde Valentino Rossi ve Charles Leclerc, birlikte simülasyon oyunları oynuyorlar. Leclerc de efsane MotoGP sürücüsünü sanal Formula 1 yarışına davet etti.

Rossi'nin bu teklife ne diyeceği bilinmiyor ancak daha önce F1 testleri yaptığı göz önüne alındığında bu ihtimal gerçek olabilir.

Bir sonraki yarış gelecek hafta sonu yapılacak.

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