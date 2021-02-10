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Formula 1 / Son dakika

Rossi: "F1'de yarışmak istemedim çünkü başlangıçta test sürücüsü olmam gerekiyordu"

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Rossi: "F1'de yarışmak istemedim çünkü başlangıçta test sürücüsü olmam gerekiyordu"
Ekleyen:
, Editör

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, geçmişte Formula 1'de yarışma fırsatı olsa da, başlangıçta test sürücüsü olmak zorunda kalacağı için bu teklifi geri çevirdiğini belirtti.

MotoGP tarihine damga vurmuş isimlerden bir tanesi olan Valentino Rossi, daha önce Ferrari F1 ekibiyle çok sayıda teste katılmıştı.

Hatta İtalyan sürücünün turları o kadar iyiydi ki bir noktada adı Ferrari yarış koltuğu ile anılmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Motorsport.com'a konuşan eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo, Ferrari'nin zamanında Rossi’yi Sauber’le Formula 1’de tam zamanlı yarıştırmayı düşündüğünü dile getirdi.

Montezemolo, “Herkes bunun reklam amaçlı bir girişim olmadığını biliyordu, Ferrari’nin buna ihtiyacı yoktu. Başlangıçta bir dünya şampiyonunun isteğine karşı nezaketen yapılmış bir şeydi. Güçlü olduğunu gördüm, devamlılığı yoktu ama çok potansiyeli ve isteği vardı. Bir noktada Sauber’de bir yıl geçirmesini planlıyorduk fakat o akıllı davrandı ve araçlarda 4.-5. olacağına, motosiklet yarışlarında 1. olmayı tercih etti.” demişti.

Valentino Rossi test ediyorFerrari F2008

Valentino Rossi test ediyorFerrari F2008

Fotoğraf: XPB Images

Valentino Rossi test ediyorFerrari F2008

Valentino Rossi test ediyorFerrari F2008

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Corriere della Sera'ya konuşan Rossi ise, başlangıçta kendisine bir test sürücülüğü teklifi yapıldığını ve aslında reddetme sebebinin bu olduğunu söyledi.

Rossi, "Bir Ferrari'nin direksiyonunda birden fazla test yaptım. Sonrasında takım yönetimi, Formula 1 kariyerimin başlangıcına hazırlanmam için daha kapsamlı bir plan hazırladı."

"Bu plana göre, önce bir test sürücüsü olmak zorundaydım. Sonrasında ise farklı bir takımda, Ferrari'den daha yavaş bir aracın direksiyonuna geçmem gerekiyordu."

"Tam da bu yüzden teklifi reddetmeye karar verdim." dedi.

Rossi, MotoGP'de şimdiye kadar 7 şampiyonluk aldı ve çıktığı 354 yarışın 89'unu kazanırken, 199'unda podyuma çıktı ve toplamda 5.371 puan topladı.

Ayrıca 250cc ve 125cc şampiyonlarında da birer şampiyonluk elde ederken, bu iki şampiyonada çıktığı 60 yarışın 26'sını kazandı ve toplamda 36 podyum kazandı.

 
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Editör Kemal Şengül

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