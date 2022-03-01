Rossi: "Bu, 100 yarışlık bir yolculuk"

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Enstone merkezli takım, 2021 yılında Renault'un spor otomobil markası Alpine adı altında yarışmaya başladı ve iki kez eski dünya şampiyonu Fernando Alonso'yu takıma aldı.

Takım, Esteban Ocon ile bir galibiyet alarak 2021 sezonunu beşinci sırada bitirdi.

Alpine'in yeni aracı A522, Barselona'da gerçekleştirilen ilk sezon öncesi testinde yeterince hızlı olamadı ve üçüncü gün yaşadığı motor arızası ile testi erken bitirdi.

Takımın sportif direktörü Alan Permane, Alpine'in çok daha fazla yakıtla piste çıktığını ve bu nedenle tur zamanlarının, takımın asıl yerini temsil etmediğini söyledi.

Bununla birlikte Rossi, gridi sarsabilecek yeni bir sezon olabileceği konusunda heyecanlı.

Rossi, "Bu çok heyecan verici bir zaman çünkü yeni dönemi bekliyorduk ve artık burada!"

"Bu, gridin düzeninin değişebileceğini sembolize ediyor. Bu araç bize yeni bir umut veriyor."

"Bu nedenle görmek için heyecanlıyım. Elbette yeni kurallar, sürekli olarak gelişme olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle araçta gördüğünüz şeyler, yarıştan sonra göreceklerinizden çok farklı olacaktır ama bu çok heyecan verici."

"Renk düzeni açısından, bunun güzel bir araç olduğunu görebilirsiniz. Temelde mavi ancak asıl isim sponsorumuz BTW'den pembe dokunuşlar var."

"Renault CEO'su Luca de Mero tarafından net bir plan hazırlandı. Dört sezon sonra, kural döneminin sonuna gelindiğinde nerede olmak istediğimizi biliyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius

Rossi, yeni yapılandırmanın, düzenli olarak yarış kazanma ve takımlar şampiyonasında bir şans elde etme hedeflerine yardımcı olacağına inanıyor.

Rossi, "Bu, yarıştan yarışa gelişme göstermenin çok önemli olduğu 100 yarışlık bir yolculuk."

"Yeni yapılandırma, pistte gördüğümüz umut vadeden gelişmeleri devam ettirmemize ve bir fabrika takımı olarak kapsayıcı olmamıza yardımcı olacak."

"Ayrıca, aracın yarıştan yarışa gelişmesini ve 100 yarış yolculuğunun başarılı olduğuna emin olmamızı sağlayacak."

"Hedefimiz net. Galibiyet için mücadele etmek istiyoruz ve eğer mümkünse, takımlar şampiyonasına aday olmayı istiyoruz."

"Bu nedenle, bu istikrara sahip olduğumuzdan emin olmak için Esteban ile üç yıllık bir anlaşma imzaladık. Fernando ile durum biraz farklıydı çünkü emeklilikten dönmüştü."

"Bu yüzden de doğru seviyede olduğunu kontrol etmek için kendimize zaman verdik. Alonso şu anda tahmin edebileceğiniz en yüksek seviyede. Bence harika bir sürücü."

"Şimdiye kadar her şey iyi! Güçlü bir sürücü kadromuz var ve bu yılın aracında katkıları oldu. Ayrıca pistteki gelişim konusunda uzmanlıklarını da getirdiler. Onlara hızlı bir araç verirsek, bu çok verimli bir ikili olur." dedi.