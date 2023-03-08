Rossi: "100 yarışlık planımıza sadığız"

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Alpine, iki yıl önce Laurent Rossi önderliğinde 100 yarış içerisinde zirveye çıkma planı hazırlamıştı ve bu planının iki yılı geride kaldı.

Beyond the Grid podcast'ine konuk olan Rossi, sözlerine Alpine'in 2023 hedeflerine değinerek başladı.

Rossi, "İki yıl önce 100 yarışlık bir planımız olduğunu söyledim ve hâlâ bu plana sadık kalıyorum."

"Böylesine büyük bir gemiyi döndürmek ve Mercedes ya da Red Bull seviyesine ulaşmak zaman alıyor."

"Geçmişte bu takımların zafere ulaşması üç, dört ya da beş yıl sürdü. Ferrari'nin tekrar düzenli olarak podyum için yarışması daha da uzun sürdü."

"Beş yıllık planımızın ilk iki yılı iyi gitti, takımın sonuçlarına bir bütün olarak bakarsak 2021'de beklentilerimiz doğrultusunda, şampiyona beşincisi olduk ve 2022'de ise dördüncü sıraya çıktık."

Laurent Rossi, Alpine F1 Team CEO Fotoğraf: Alpine

"Şimdi ilk üçe girmeye çalışmamız gayet doğal fakat itiraf etmeliyiz ki üçüncülüğe çok uzağız. Bu yıl çok önemli olacak çünkü yavaş yavaş en iyi takımları yakalayabileceğimizi kanıtlamamız gerekecek. Fakat en ideal başarı, bazılarını yenmek olacağı açık."

"Stratejik hedefimiz bu. Fakat şimdilik minimum hedef takımlar şampiyonasında 4. sırada yer almak ve -gelecekte- ilk üçe girmek adına tempoyu artırmaya devam etmek."

"Bunun için de düzenli olarak podyumlara çıkmaktan başka çare yok. Gerçi altıncı ya da yedinci olmak da fena değil çünkü birkaç yıl önce ilk ona zor giriyorduk."

"Karşı karşıya olduğumuz şey, yüksek bir dağa tırmanmak gibi: tırmanışın her aşaması bir öncekinden daha zor."

"Yine de doğru yoldayız çünkü takımın altyapısını geliştirmek adına yatırım yapmakla kalmıyoruz, aynı zamanda mükemmel uzmanlarla da anlaşıyoruz."

"Teknik açıdan önemli adımlar atıyoruz. Örneğin en önemli adımlardan biri, Viry fabrikasında şasiyi motor takılıyken test edebileceğiniz dinamik bir test tezgahı inşa etmemiz oldu."

"Gerçek bir yarış pistinde meydana gelen durumların yaklaşık %70'i bu tezgah üzerinde simüle edilebilir." dedi.

Bu yıl iki Fransızla yarışmaları ile ilgili soruya Rossi, "Sürücülerin nereli olduğu benim için önemli değil. Pierre Bangladeşli olsaydı bile onunla anlaşırdım."

"Açık konuşmak gerekirse, Alpine'in aynı zaman bir İngiliz takımı olduğunun farkındayım."

"Yani marka Fransız olabilir fakat aynı zamanda İngiliz. Dolayısıyla takımımızın bu iki kültürü bir araya getirmesinden gurur duyuyorum." dedi.