Rossi: "Bahreyn'den sonra değil, Abu Dhabi'den sonra nerede olduğumuz önemli"

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Alpine geçen yıl takımlar şampiyonasında beşinci olurken, bu yıl ileriye doğru bir başka adım atmayı ve daha iyi sonuçlar almayı umut ediyor.

Kışın yönetim yapısını değiştiren Laurent Rossi, sezon öncesinde bazı açıklamalarda bulundu.

Rossi, "Yeni Formula 1 sezonuna başlamak her zaman için heyecan vericidir ve özellikle bu yıl, derinlemesine değişen teknik düzenlemelerin rekabet seviyesi ve güç düzeni üzerindeki etkileri hakkında çok fazla soru işareti var."

"Esteban ve Fernando'nun A522'yi gerçek yarış şartlarında sürmesiyle birlikte, Enstone, Viry ve pist üstündeki ekibin ortaya koyduğu çalışmaların meyvelerini almasını sabırsızlıkla bekliyorum. Testte yapabileceğiniz çok şey var fakat nerede olduğunuzu sadece gerçek yarışta değerlendirebilirsiniz."

"2021'deki nispeten umut verici sezonun ardından, Formula 1'deki ikinci sezonumuza giriyoruz. Takımda halihazırda pek çok önemli yetenek vardı ve benim görevim daha da geliştirilmesi gereken bazı alanları düzenlemekti."

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Alpine, Laurent Rossi, CEO Alpine Fotoğraf: Alpine

"Otmar'ın Formula 1 programımıza liderlik etmesinden dolayı mutluyum. Onun desteğine sahip olup, takımı ileriye taşımada 25 yıllık Formula 1 tecrübesine güvenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayrıca Fernando ve Esteban ile sürücü tarafında da istikrara sahibiz. Onlar sadece pist üstünde iyi sonuçlar almakla kalmıyor, aracı benzer bir gelişim yönüne doğru götürme konusunda harika bir ekip çalışması ortaya koyuyorlar."

"Barselona ve Bahreyn'de oldukça olumlu testler geçirdi. Aynı zamanda çeşitli problemler ya da olağan test sorunları da vardı. Takımın ortaya koyduğu çabadan gurur duyuyorum. Artık elimizde ne olduğunu görme vakti!"

"Önümüzdeki sezon için yaptığımız çalışmalardan ve hazırlıklarımızdan memnunuz. Şampiyonanın görünüşünün önümüzdeki hafta Bahreyn'den sonra değil, Kasım ayındaki Abu Dhabi'den sonra nasıl olduğu önemli." dedi.

Öte yandan takım patronu Otmar Szafnauer de görüşlerini paylaştı.

2022 hedefleri sorulduğunda Otmar, "Hepimiz bu sezon mümkün olan en iyi sonuçları almak ve sürekli olarak gelişmek istiyoruz."

"Herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını, yeteneklerini ortaya koyduğunu ve takımın olabilecek en iyi noktaya gelmede çaba gösterdiğini görmek istiyorum."

"Hepimiz bu hafta sonu için çok heyecanlıyız. Sonrasında adım adım ilerlemeye çalışacağız." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images