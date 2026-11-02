Formula 1 Meksika GP

Rossi: "Antonelli, 5-6 şampiyonluk kazanabilecek potansiyele sahip"

Valentino Rossi, 73 yıl sonra Formula 1 dünya şampiyonluğunu İtalya'ya getiren Kimi Antonelli'yi överken genç sürücünün kendisine 20-21 yaşlarındaki halini hatırlattığını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 16:40

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Valentino Rossi celebrates Fabio Di'Giannantonio taking victory

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'sinde kariyerinin ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etti. İtalyan sürücü, 73 yıllık aranın ardından ülkesini yeniden Formula 1'in zirvesine taşıdı.

İtalya'nın motor sporlarında öne çıktığı son dönemde Ferrari ve Valentino Rossi önemli başarılar elde etmişti. Şimdi ise Antonelli'nin şampiyonluğu, İtalyan motor sporlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamalarda genç sürücüye övgüler yağdırdı.

Rossi, "Kimi beni gerçekten çok duygulandırdı. Harika bir iş çıkardı ve onu takip etmek çok güzeldi."

"İkinci sezonunda şampiyon olduğunu görmek büyük bir mutluluk. 2026'da gerçekten etkileyiciydi, geçen yıla kıyasla kaydettiği ilerleme inanılmazdı." dedi.

Mercedes'in geçmişteki kadar baskın olmadığını ancak yine de hızlı bir araca sahip olduğunu belirten Rossi, şampiyonluk mücadelesinde Antonelli'nin performansının belirleyici olduğunu ifade etti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Rossi, "Mercedes hızlıydı ancak geçmişte olduğu kadar baskın değildi. Dolayısıyla bu şampiyonluğun büyük bölümünde Kimi'nin payı var."

"Bir kahramana dönüşecek ve bunu hak ediyor. Bu kesinlikle tarihi bir şampiyonluk. Ben motor sporlarının büyük bir hayranıyım ve yarışlar ile dünya şampiyonlukları kazanabilecek İtalyan sürücülerin eksikliğini her zaman hissettim. Motosiklet yarışlarında neden bu kadar çok ve güçlü İtalyan sürücü varken Formula 1'de aynı durumun yaşanmadığını hep merak ederdim."

Rossi, Antonelli'yi karting döneminden tanıdığını ve genç sürücünün o yıllardan itibaren fark yarattığını da anlattı.

"Kimi hakkında ilk kez Migliaro'daki karting yarışlarında bir şeyler duymaya başladım. Orada pist rekorunu kırmıştı. Sonrasında onu takip etmeye başladım ve karting döneminden itibaren fark yaratıyordu. Toto Wolff'un himayesinde yetişme şansına sahip oldu ancak bu yılki performansıyla onların kendisine yaptığı yatırımın karşılığını fazlasıyla verdi."

"Bence Kimi, tarihin en güçlü sürücülerinden biri haline gelebilir. Doğru araca sahip olursa dört, beş, hatta altı dünya şampiyonluğu kazanabilir. 20-21 yaşlarımdayken bana biraz kendimi hatırlatıyor. Bu yüzden onu izlemek ve desteklemek çok hoşuma gidiyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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