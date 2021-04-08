Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / AlphaTauri, Gasly'nin deneyimine güveniyor Sonraki / Resmi: Hulkenberg, Aston Martin F1 takımının yedek pilotu oldu
Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor

Ekleyen:

Alpine’in yeni takım patronu Laurent Rossi, takımın 2019 yılından bu yana güncelleyerek kullandıkları A521 aracının neredeyse “ömrünün sonuna geldiğini", ancak takımın F1'in yeni döneminde "en iyi" aracı yapmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor

COVID-19 salgını nedeniyle maliyetlerden tasarruf etmek için getirilen önlemlerin bir parçası olarak F1 takımları geçen yılki araçlarında büyük değişiklikler yapamadan bu sezona taşımak durumunda kaldı.

Ancak 2022 için yeni düzenlemeler getiriliyor, bu da takımların odaklarını ne zaman sonraki sezona vereceklerini seçmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Ve Rossi, Alpine'nin yani eski adıyla Renault olarak bilinen takımın yeni araçları üzerinde çalışmakla meşgul olduğunu söyledi.

“Başarmak istediğimiz şey, yaptıklarımızı devam ettirmek ve bunları geliştirmek. Zaten bu aracın ömrünün neredeyse sonuna geldiğini biliyoruz."

“Bu yüzden aracın olabildiğince sınırlarını zorlayacağız ve bir yandan da yeni dönem için en iyi aracı tasarlayacağız." dedi.

Renault takım patronu Cyril Abiteboul'un ocak ayında ayrılmasından sonra, Rossi, Alpine takım patronu olarak atandı ve takımın yenilenmeye gitmesiyle birlikte bir dizi yeni, yüksek profilin işe alımı da gerçekleşti.

Alpine'e katılacak yeni personel arasında, eski Suzuki MotoGP patronu Davide Brivio yarış direktörü olarak, Marcin Budkowski ise yönetici direktör olarak yer alıyor. Rossi bu değişikliklerle beraber gelecek yıldan itibaren takıma başarıyı getirmeyi planlıyor.

"Enstone'daki takım son birkaç yılda biraz değişti."

"Sınırlarına ulaşmış ama iyi bir araç ile çalışıyor olsak da pistteki en iyi araç olmadığını görebiliyoruz. Ancak yine de iyi bir araç.”

“Şu andaki mevcut takım farklı bir grup insandan oluşuyor, hepsi değil, çok iyi olan tonlarca insan var, ama biraz değişiklik de var: Marcin geldi, takımı geliştirmeye başladı, birkaç yüksek profilli mühendis de işe aldık.”

“Bu yeni mayonezin gelecek yıl lezzetli olacağından çok emin." diye şaka yapmayı da eksik etmedi.

“Biz Fransızız, bu yüzden mayonez hakkında bir iki şey biliyoruz.”

"Bir planımız var, bir vizyonumuz var. Geldiğimde Marcin ile epey kapsamlı bir şekilde konuştum, takım için oldukça net bir yol haritası çizdi."

"Tehlikeli sulara girdim çünkü ben bir mühendisim ve tüm mühendislerle konuştum. Onunla hemen hemen aynı fikirde olduklarını fark ettim, ki bu nadirdir çünkü en üst yetkililerle konuştuğunuz birçok organizasyona gittim ve bu insanlara çalışanlar, genellikle üstleriyle aynı fikirde olmaz."

“Bu bana çok güven veriyor çünkü ortada iyi bir plan var. Burada tüm takımlardan gelen en iyi uygulamalar var. Son 23 yılda en iyi takımlarda çalışan adamlarımız var. Uzmanlığı getirecek iki kez Dünya Şampiyonu [Fernando Alonso] var. Sanırım uzun bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz ve bu konuda takıma güvenim tam." dedi.

paylaşım
yorumlar
AlphaTauri, Gasly'nin deneyimine güveniyor

Önceki haber

AlphaTauri, Gasly'nin deneyimine güveniyor

Sonraki haber

Resmi: Hulkenberg, Aston Martin F1 takımının yedek pilotu oldu

Resmi: Hulkenberg, Aston Martin F1 takımının yedek pilotu oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Prost: "İnsanlar Formula 1 kariyerimi küçümsüyor"

16s
2
Formula 1

Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor

1s
3
Formula 1

Mercedes yeni tabanı Imola'ya yetiştirmeye çalışıyor

4s
4
European Le Mans

Racing Team Turkey, 2021 Avrupa Le Mans renk düzenini tanıttı

37 dk
5
Formula 1

Surer: ''Mazepin ve Schumacher’in başı, VF-21’de belaya girecek''

5s
Son Haberler
Resmi: Hulkenberg, Aston Martin F1 takımının yedek pilotu oldu
F1

Resmi: Hulkenberg, Aston Martin F1 takımının yedek pilotu oldu

16dk
Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor
F1

Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor

1s
AlphaTauri, Gasly'nin deneyimine güveniyor
F1

AlphaTauri, Gasly'nin deneyimine güveniyor

2s
Imola, F1 takviminde kalıcı olmak istiyor
F1

Imola, F1 takviminde kalıcı olmak istiyor

2s
McLaren: "F1'deki dirilişimizde iki hızlı pilot kilit noktaydı"
F1

McLaren: "F1'deki dirilişimizde iki hızlı pilot kilit noktaydı"

3s
Son Videolar
F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
18s

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
1 Nis 2021

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Leclerc, Sainz’in Ferrari'de yarış galibiyetleri kazanabileceğini düşünüyor
Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Sainz’in Ferrari'de yarış galibiyetleri kazanabileceğini düşünüyor

Domenicali: “Mick’i F1’de görmek, benim için çok duygusal”
Formula 1 / Son dakika

Domenicali: “Mick’i F1’de görmek, benim için çok duygusal”

Prema takımı, Schumacher’in F3 şampiyonluğu hakkındaki iddiaları yalanladı
Formula 1 / Son dakika

Prema takımı, Schumacher’in F3 şampiyonluğu hakkındaki iddiaları yalanladı

Çok Okunanlar Bugün

Prost: "İnsanlar Formula 1 kariyerimi küçümsüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Prost: "İnsanlar Formula 1 kariyerimi küçümsüyor"

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor

Surer: ''Mazepin ve Schumacher’in başı, VF-21’de belaya girecek''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Surer: ''Mazepin ve Schumacher’in başı, VF-21’de belaya girecek''

Resmi: Hulkenberg, Aston Martin F1 takımının yedek pilotu oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hulkenberg, Aston Martin F1 takımının yedek pilotu oldu

McLaren: "F1'deki dirilişimizde iki hızlı pilot kilit noktaydı"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

McLaren: "F1'deki dirilişimizde iki hızlı pilot kilit noktaydı"

Racing Team Turkey, 2021 Avrupa Le Mans renk düzenini tanıttı
European Le Mans European Le Mans / Son dakika

Racing Team Turkey, 2021 Avrupa Le Mans renk düzenini tanıttı

Mercedes yeni tabanı Imola'ya yetiştirmeye çalışıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes yeni tabanı Imola'ya yetiştirmeye çalışıyor

Son Haberler

Resmi: Hulkenberg, Aston Martin F1 takımının yedek pilotu oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hulkenberg, Aston Martin F1 takımının yedek pilotu oldu

Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor

AlphaTauri, Gasly'nin deneyimine güveniyor
F1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, Gasly'nin deneyimine güveniyor

Imola, F1 takviminde kalıcı olmak istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Imola, F1 takviminde kalıcı olmak istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.