Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor

COVID-19 salgını nedeniyle maliyetlerden tasarruf etmek için getirilen önlemlerin bir parçası olarak F1 takımları geçen yılki araçlarında büyük değişiklikler yapamadan bu sezona taşımak durumunda kaldı.

Ancak 2022 için yeni düzenlemeler getiriliyor, bu da takımların odaklarını ne zaman sonraki sezona vereceklerini seçmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Ve Rossi, Alpine'nin yani eski adıyla Renault olarak bilinen takımın yeni araçları üzerinde çalışmakla meşgul olduğunu söyledi.

“Başarmak istediğimiz şey, yaptıklarımızı devam ettirmek ve bunları geliştirmek. Zaten bu aracın ömrünün neredeyse sonuna geldiğini biliyoruz."

“Bu yüzden aracın olabildiğince sınırlarını zorlayacağız ve bir yandan da yeni dönem için en iyi aracı tasarlayacağız." dedi.

Renault takım patronu Cyril Abiteboul'un ocak ayında ayrılmasından sonra, Rossi, Alpine takım patronu olarak atandı ve takımın yenilenmeye gitmesiyle birlikte bir dizi yeni, yüksek profilin işe alımı da gerçekleşti.

Alpine'e katılacak yeni personel arasında, eski Suzuki MotoGP patronu Davide Brivio yarış direktörü olarak, Marcin Budkowski ise yönetici direktör olarak yer alıyor. Rossi bu değişikliklerle beraber gelecek yıldan itibaren takıma başarıyı getirmeyi planlıyor.

"Enstone'daki takım son birkaç yılda biraz değişti."

"Sınırlarına ulaşmış ama iyi bir araç ile çalışıyor olsak da pistteki en iyi araç olmadığını görebiliyoruz. Ancak yine de iyi bir araç.”

“Şu andaki mevcut takım farklı bir grup insandan oluşuyor, hepsi değil, çok iyi olan tonlarca insan var, ama biraz değişiklik de var: Marcin geldi, takımı geliştirmeye başladı, birkaç yüksek profilli mühendis de işe aldık.”

“Bu yeni mayonezin gelecek yıl lezzetli olacağından çok emin." diye şaka yapmayı da eksik etmedi.

“Biz Fransızız, bu yüzden mayonez hakkında bir iki şey biliyoruz.”

"Bir planımız var, bir vizyonumuz var. Geldiğimde Marcin ile epey kapsamlı bir şekilde konuştum, takım için oldukça net bir yol haritası çizdi."

"Tehlikeli sulara girdim çünkü ben bir mühendisim ve tüm mühendislerle konuştum. Onunla hemen hemen aynı fikirde olduklarını fark ettim, ki bu nadirdir çünkü en üst yetkililerle konuştuğunuz birçok organizasyona gittim ve bu insanlara çalışanlar, genellikle üstleriyle aynı fikirde olmaz."

“Bu bana çok güven veriyor çünkü ortada iyi bir plan var. Burada tüm takımlardan gelen en iyi uygulamalar var. Son 23 yılda en iyi takımlarda çalışan adamlarımız var. Uzmanlığı getirecek iki kez Dünya Şampiyonu [Fernando Alonso] var. Sanırım uzun bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz ve bu konuda takıma güvenim tam." dedi.