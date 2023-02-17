Rossi: "Gridin en güçlü pilot kadrolarından birine sahibiz"

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Geçen yıldan daha fazlasını yapmak zor olacak, ancak Alpine A523'ten beklentiler yüksek. Enstone merkezli ekip 2022'de Fransız markasını Formula 1 Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü sıraya taşımayı başardı, bu nedenle ilk üçe girmeye çalışmak için gerçekten büyük bir adım atılması gerekecek.

Ancak Renault Grubu CEO'su Luca De Meo, Alpine markasıyla en üst düzeyde yarışmanın markanın tarihiyle eş anlamlı olduğuna inanıyor.

De Meo, "2023 Formula 1 sezonunun başlamasını dört gözle bekliyorum ve takımın gridde zirveye doğru etkileyici yolculuğunu sürdürdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum."

"Alpine Formula 1'e girdiğinden bu yana, takımın başarısına katkıda bulunan her bir personelin tutkusu, kararlılığı ve adanmışlığının sonucu olarak açık ve somut bir ilerleme gördüm. Tüm bunlar bana Alpine'i neden Formula 1'e sokmaya karar verdiğimi sık sık hatırlatıyor. Çünkü en nihayetinde Alpine bu dünyaya ait ve bunu yapmak da en doğrusu." diye ekledi.

Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

İtalyan yönetici daha sonra Esteban Ocon ve Pierre Gasly gibi iki pilota sahip olmanın marka için önemine dikkat çekerek, bunun projeye daha da fazla Fransız kimliği kazandırdığını belirtti.

De Meo, "2023 ile birlikte Alpine'in tarihinde yeni bir sayfa açılıyor ve bu yıl markamızı temsil eden iki Fransız pilotla tarihe geçiyoruz. Elbette sezonun neler getireceğini göreceğiz. Ben ve tüm Renault Grubu gelişmeleri yakından takip etmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

Alpine CEO'su Laurent Rossi ise daha somut hedeflerden bahsetti. Amaç, en azından geçen yılki dördüncülüğü sürdürerek, elde edilen sonuçları geliştirmeye çalışmak ve Dünya Şampiyonluğu için mücadele etmek olan nihai hedefe doğru bir adım daha atmak.

Rossi, "2023'te kesinlikle ilerlemeye devam eden bir takım görmek istiyorum. Geçen sezonu Takımlar Şampiyonası'nda hak ettiğimiz dördüncülükle iyi bir şekilde bitirdik ve bir önceki sezon elde ettiğimiz beşinciliği geliştirdik. Gidişatın ve ivmemizin ilerlediği açık ve bu yolda devam etmemiz önemli."

Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

"Tekrar dördüncülüğe ulaşmak minimum hedefimiz. Ancak bu sefer bunu daha güçlü bir şekilde yapmalıyız; bununla daha fazla podyum, daha az yarıştan çekilme ve daha fazla puanı kastediyorum. Yeni yıla girerken 100 yarışlık planımızın gelişim hedeflerine ulaşıyoruz ve yeni düzenlemeleri daha iyi anlıyoruz."

"Otmar [Szafnauer], Pat [Fry], Matt [Harman] ve Bruno [Famin] liderliğindeki takım, Enstone ve Viry arasında, hazırlık konusunda harika bir iş çıkardılar. A523'ü pistte görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Rossi, Ocon ve Gasly'nin milliyetlerinden çok sahip olduklarına inandığı büyük yetenekten de bahsetti.

Rossi, pilotları hakkında şunları söyledi: "Pilot kadrosu sadece Formula 1 hayranları için değil, Fransa'daki ve genel olarak sporseverler için kesinlikle sıcak bir konu. Bana göre bu, griddeki en güçlü eşleşmelerden biri. Doğal yetenek, deneyim ve hırsla birleşiyor."

"Esteban birkaç yıldır takımla birlikte ve her zaman tutarlı ve güvenilir oldu. Pierre ise kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere. Her ikisinin de takımı büyütmek için birlikte çalışması harika bir fırsat olacak."

Alpine A523 2023

"Ekip çalışması başarımızın anahtarı olacak ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmak için tüm ekipten yüksek düzeyde bağlılık, olgunluk ve birliktelik bekliyorum."

Formula 1'e girmenin markanın görünürlüğünü artırdığı inkar edilemez. Bu aynı zamanda küçümsenmemesi gereken bir konu, çünkü Alpine yavaş yavaş dünyanın hiç ya da neredeyse bilinmeyen bölgelerinde bile bir marka olarak daha çok tanınır hale geldi. Buna ek olarak, yol araçlarına da önemli bir teknolojik yayılma başlattı.

Rossi, "2021'de Formula 1'e girdiğimizden bu yana Alpine markasının hızla tanındığını gördük. Her zaman yan yana çalışmanın ve motor sporlarının en üst kategorisindeki teknolojileri ve fikirleri günlük yaşamın üretim araçlarına aktarmanın yollarını arıyoruz."

"Tüm zamanların en radikal Alpine'i olan A110 R, Formula 1 ve üretim araçları arasında kurduğumuz köprülerin harika bir örneği. 2023 yılında heyecan verici olan şey Formula 1 takvimi ve yeni pazarları keşfetme olanağıdır. Elbette bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde üç yarış var ve bu pazar hakkında daha fazla bilgi edinmek bizim için çok heyecan verici." dedi.