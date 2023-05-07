Rossi takımını eleştirdi: "Alpine' bazen amatörlük yapıyor!"
Alpine CEO'su Laurent Rossi, Formula 1 takımının bu sezonki performansını 'kabul edilemez' ve zaman zaman da 'amatörce' olarak nitelendirdi.
2023 sezonuna istediği gibi başlayamayan Alpine, geride kalan dört yarışta sadece sekiz puan topladı ve şampiyonada altıncı sırada yer alıyor.
Pierre Gasly'nin beşinci olduğu Miami GP sıralama turlarından önce Fransız Canal+'a konuşan Rossi, takımın bu yılki performansını eleştirdi.
Rossi, "Çok kötü. Bu gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor."
"Bu yıl kusurlu performans ve kusurlu sonuçlarla başladı. Şampiyonadaki konumumuzun harcadığımız kaynaklara denk gelmediği aşikar."
"Bu yılın sonundaki hedefimizden oldukça uzaktayız - aslında çok uzaktayız."
"Sadece bariz performans ve çalışmak eksikliğine değil, aynı zamanda takımın geçmişteki standartlarına uygun olmayan ruh haline de dikkat çekmem gerekiyor." dedi.
Laurent Rossi, Alpine CEO
Photo by: Erik Junius
Alpine'in bu yılki en zor Grand Prix'si geçen hafta sonu gerçekleştirilen Bakü yarışıydı ve antrenman, sıralama ve yarış boyunca bir dizi sorun yaşayarak puanları kaçırdılar.
Ancak Rossi bir başka kötü anın da Bahreyn'deki sezon açılışında yaşandığını vurguladı.
Rossi şunları ekledi: "İlk grand prix'yi de sevmedim çünkü çok fazla - bunu söylediğim için üzgünüm ama- amatörlük vardı. Bu da doğru olmayan bir sonuca yol açtı. Vasattı, çok kötüydü."
"Bakü'deki son yarış da Bahreyn'e oldukça benziyordu. Bu kabul edilebilir bir şey değil."
Rossi, hataların F1'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ancak hataların tekrarlanmasına göz yumamayacağını söyledi.
"Hata yapmanıza izin verilir. Bu temel bir ilkedir, hatalarınızdan ders alırsınız. Fakat bunlardan dersler çıkarmanız da [gerekir] ve aynı hataları iki kez yaptığınızda, öğrenmediğiniz ve sorumluluk almadığınız anlamına gelir.
"Bu da kabul edilemez."
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