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Alpine CEO'su Rossi: "Kazanmak zorunda değiliz ama kazanmak istiyoruz"

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Alpine CEO'su Laurent Rossi, F1'de kazanmak zorunda olmadıklarını ancak kazanmak istediklerini belirtti.

Alpine CEO'su Rossi: "Kazanmak zorunda değiliz ama kazanmak istiyoruz"

2021'in şu ana kadar en büyük hayal kırıklıklarından biri de Alpine oldu. Fransız ekip, beklentilerin altında geçen 2019 sezonunun ardından, 2020'de bir seviye atlamış gibiydi.

2020 sezonunda bazı pistlerde en hızlı 3. araç olan ve seneyi 3 podyumla tamamlayan takım, yakaladığı momentumu 2021'de yeniden kaybetmiş gibi duruyor. 

Kış aylarında rüzgar tünelinde yaşadığı problemlerin ardından istedikleri güncellemeleri araca geç getirebilen Alpine, bu güncellemelerle birlikte Portimao'da ve İspanya'da ileriye bir adım atmış gibiydi ancak Fransız ekip, Monako yarışından bu yana yeniden orta grubun alt sıralarında yer alıyor. 

Fransız ekip, ilk 10 yarışın ardından Markalar Şampiyonası'nda  7. sırada bulunuyor. Yedinci sıradaki Alpine'le, 5. sıradaki AlphaTauri'nin arasında 9 puanlık bir fark var. 

Alpine, 2021 aracının gelişiminin rüzgar tünelinde yaşadıkları sorunlardan etkilendiği belirtmiş ve ana hedeflerinin 2022 regülasyonları olduğunu ifade etmişti. 

Ancak Rossi, 2022 hakkında temkinli konuştu ve şunları söyledi: "Tamamıyla iyi ve 2022'den emin olduğumu söylesem, yalan söylemiş olurum çünkü bu senenin aracını üreten ekibin çoğunluğu gelecek sezonki aracı da üretecek."

"Yani birkaç şeyi ve gidişatı değiştiremezsek; aynı sonuçları almaya devam edeceğiz ancak değişikliklere gidiyoruz."

"Gelecek sene, bu seneden daha iyi bir performanslar sergileyebileceğimizi düşünüyorum çünkü bu sezonki performansımız tatmin edici değil. Yedinci sıra, olmak istediğimiz yer değil."

"Bu sırada bitirirsek; aracımızın dünya şampiyonu olabilecek kadar güçlü olduğunu bilseydik bile, hayal kırıklığına uğrardık."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Renault, kendi spor aracı markası Alpine'in reklamını yapabilmek için yeniden yapılanmaya gitmiş ve ismini değiştirmişti. 

Alpine markasının başında bulunan Rossi, bu ticari hareketin şimdiden başarılı olduğunu belirtti ve "Markaya gelen yatırımlarda %70'lik bir artış var ve satışlardaki artış oranı da bundan çok uzakta değil, oldukça iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alpine, F1'de istediği seviyede olamasa da markanın satışlarında artış olmasının ardından; Rossi'ye başarılı olabilmek için F1'de kazanmanın bir gereklilik olup olmadığı soruldu.

Rossi, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Kazanmak zorunda değiliz ama sadece binada ismimizi görüp mutlu olmak için de burada değiliz. Kazanmak istiyoruz."

"Başlangıçta burada olmamız ve platformu [Alpine markasının reklamını yapmak için] kullanmamız iyiydi ancak şimdi gelişim gösterdiğimizi göstermeliyiz."

"İnsanlar günler geçtikçe performansımıza alışacak ve pistteki performansımızı yol araçlarının performansına eşitleyerek, ikisini bağdaştıracak."

"Örnek vermek gerekirse; Ferrari'nin 'Pazar günü kazan, Pazartesi günü sat' tarifi böyle çalışıyor." 

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, in the Team Principals Press Conference

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

Yeniden yapılanmaya gidilmesinin ardından, takımın iç yapısında da değişimlere gidildi. Takımın iç yapısı, diğer takımlara göre daha farklı olduğundan, bu değişimler soru işaretiyle karşılanmıştı. 

Sezon başında eski takım patronu Cyril Abiteboul'la yollar ayrıldı. Abiteboul'un boşluğu mevcut CEO Rossi tarafından dolduruldu. 

Takımın teknik departmanını Marcin Budkowski yönetmekte; Davide Brivio ise takımın "yarış direktörü" rolünde yer almakta. Bu ikilinin rolleri ve sorumlulukları farklı. İkisi de tam olarak takım patronluğu rolünde bulunmuyor ve Rossi'ye rapor veriyorlar. Yani ekipte direkt olarak bir takım patronu yok.

MotoGP takımı Suzuki'nin eski başkanı Brivio'nun; bu hiyerarşinin en üstünde yer alan Renault Group CEO'su Luca de Meo'ya yakın olduğu bilinmekte. 

Brivio'nun rolü, takımı pist kenarında yönetmek. Brivio, Dubai'de yaşamakta ve Enstone'daki fabrikayı bu sene sadece birkaç kez ziyaret etti. Bazı F1 takipçileri, Brivio'nun takımdaki rolünün gerekli olup olmadığını sorguluyor. 

Rossi, Brivio ve Budkowski arasında rollerin paylaşılmasının iş gücünü dağıttığını ifade etti ve ekledi: "Önceden bir takım patronumuz vardı. Onun görevi pistte yaşananları ve fabrikayı yönetmekti. Ancak bir kişinin ikisine de yönetmesi zordu, günümüzde bu herkes için zor."

"Sorumluluklar iyi şekilde planlanmış durumda. Elbette 3 kişi olduğunuzda, bazı sorunların birleşme yerlerinde ayrılmanız gerekiyor. Ancak şu ana kadar bu da iyiydi."

"Yarışlar için bir planımız var. Aynı kişiler hâlâ rollerinde duruyor. Alan Permane sportif direktörümüz, o işini gayet iyi biliyor. Pit duvarında her şeyi yöneten kişi o."

"Hâlâ bir strateji adamımız var, Mathieu Dubois. O da pit yolundaki şovu yönetiyor, bu ikili kararları alıyorlar."

"Teknik tarafta Marcin var ve pist kenarında da Davide var. Gerektiğinde bu ikili, karar verme sürecine biraz olgunluk katarak yardımcı olabiliyor."

"Ancak bu çok nadir oluyor ve bu sistem şu ana kadar çok iyi çalışıyor. Bütün bunları izliyorum."

"Gerektiğinde operasyon yönetimi ve teknik gelişime bakıyorum, gerektiğinde daha iş odaklı kararlara bakıyorum."

Davide Brivio, Yarış Direktörü, Alpine F1, and Esteban Ocon, Alpine F1

Davide Brivio, Yarış Direktörü, Alpine F1, and Esteban Ocon, Alpine F1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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