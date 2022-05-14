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Formula 1 / Miami GP Haberler

Rossi: "Alpine şu anda hak ettiği puanlara sahip değil"

Alpine patronu Laurent Rossi, bu yıl hak ettikleri kadar puan alamadıklarını ve bu duruma Fernando Alonso kadar sinirlendiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Rossi: "Alpine şu anda hak ettiği puanlara sahip değil"
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Fernando Alonso, 2022 sezonuna aslına iyi başlayıp, performans olarak iyi görünse de bunu puanlara dönüştürmeyi başaramadı.

Suudi Arabistan ve Imola'da kendi hatası olmaksızın yarış dışı kalan Alonso, Avustralya'da sıralama turlarında kendisinden kaynaklanmayan sorunla kaza yaptı ve yarışta da güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle şanssızdı.

Sonuç olarak Alonso, ilk beş yarışta sadece Bahreyn'de puan alabildi ve hem kendisi hem de Alpine, alması gereken puanları almayı başaramadı.

Konu hakkında konuşan Alpine CEO'su Laurent Rossi, takımın hızının puan tablosuna yansımadığı fikrine katılıp katılmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet, bu doğru."

"Bu yüzden takım olarak başımızı önümüze eğiyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz."

"Açık konuşmak gerekirse sıralama turlarında iyi tempomuzu, tutarlı ve sürdürülebilir bir yarış hızına dönüştürmemiz gerekiyor, ki bu ilk birkaç yarışta elde edemediğimiz bir şeydi. Bu yüzden puan alamadık."

"Bu sadece aracı farklı şekilde ayarlamakla ilgili."

"Bu duruma elbette Fernando kadar sinirliyiz. Bu, hayal kırıklığı yaratan bir durum."

"Şu anda Fernando'nun sadece iki puanı var. İnsanlara sorarsanız muhtemelen şampiyonada dördüncü olduğunu düşünüyorlardır çünkü her zaman mücadelenin içerisindeydi. Yani oldukça şanssızdı."

"Karşılaştığımız tüm sorunlar ve/veya tüm pist üstü olayları neredeyse onun tarafındaydı."

"Umarım işler biraz değişir ve o, gerçekten mükemmel durumda olduğunu gösterir."

Garajın diğer tarafındaki Esteban Ocon ise genellikle daha şanslı olan taraftı ve toplamda 24 puan topaldı.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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