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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Rossi: “Alpine, geçen seneye kıyasla daha çok takım gibi çalışıyor”

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Laurent Rossi, Alpine’in geçen seneye kıyasla daha çok takım gibi çalıştığını ve bunun galibiyetle sonuçlandığını söyledi.

Rossi: “Alpine, geçen seneye kıyasla daha çok takım gibi çalışıyor”

Yaz arası ardından oldukça morali yüksek olan Alpine, Macaristan Grand Prix’sinde Esteban Ocon’la sürpriz bir galibiyet kazanarak birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Takımın CEO’su Rossi’ye göre takım çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyor ve bu da başarı arayaışını ortak bir hedef haline getirdi. Özellikle Alonso’nun Macaristan’da, takım arkadaşı Ocon’un kazanabilmesi için Lewis Hamilton’ı uzun bir süre ardında tutması, bu takım ruhunun önemli bir örneği oldu.

Formula 1’e verdiği demeçte Rossi, “Takım geçen seneye kıyasla daha çok bir takım gibi çalışıyor.”

“Garajın iki tarafı arasında daha iyi bir işbirliği var. Her yarış, her seans, mühendislerin bir virajda neden Esteban’ın, öteki virajda neden Fernando’nun daha hızlı olduğu hakkında birbirlerine tavsiye verdiklerini duyabiliyorum.”

"Bunu daha kolay bir hale getiren şey iki pilotumuzun genellikle farklı araç ayarları kullanması, böylece bu farklı araç ayarlarının iyi noktalarını diğerine uyarlayabiliyoruz. Bu güzel, takımdaki dinamik çok iyi."

Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, and Fernando Alonso, Alpine F1, celebrate in Parc Ferme
Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, and Fernando Alonso, Alpine F1, celebrate in Parc Ferme
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Pist üzerinde daha iyi hafta sonları geçirmeyi başarıyoruz. İki pilot da sıralama turlarında genellikle aracın potansiyelinden daha fazlasını çıkarıyor, aracın saf hızından daha güçlü turlar çıkardık ve bu, iyi bir iş çıkardığımızı gösteriyor.”

“Aracın yanı sıra pilotlar da her şeyden maksimum performansı çıkarıyor.”

“Pilotlar şu anda en iyi şartlarda, kendilerine güveniyorlar ve takım onların geri bildirimini dinliyor. Tüm bunların hepsi gelecek için iyi temeller ve daha hızlı bir aracımız olacağı gün hakkında beni iyimser kılıyor.” dedi.

Ocon’un galibiyetinin ve takım çalışmasının iyi sonuçlarına rağmen Alpine şu anda takımlar şampiyonasında üçüncü sıradan 86 puan uzakta ve bu 2020 sezonuna göre daha geride olduklarını gösteriyor.

Rossi, “Bu tuhaf bir yıl. Mevcut araca çok fazla emek harcanmıyor ve daha çok [önümüzdeki senenin] aracına odaklanılıyor. Bu yüzden, sezonun başında kaybettiğimiz puanları telafi etmek zor.”

“Diğer şartlarda, pistte [mücadeleye] dönmek için biraz daha hızlanabilirdik. Burada ise kaybedilen, kaybedilmiştir. Bu araç sınırlarına ulaştı.” ifadelerini kullandı.

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