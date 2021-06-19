Rossi: "Alonso henüz her zaman iyi turlar atabilecek kadar adapte olamadı"

İki senelik aranın ardından Formula 1'e geri dönüş yapan Alonso, ilk 6 yarışta zaman zaman takımda daha deneyimli olan takım arkadaşı Esteban Ocon karşısında zorlandı.

Normalde Alonso yeni araçlara alışma konusunda bu kadar zorlanmazdı ancak bu seneki yeni lastiklerle birlikte takım değiştiren tüm pilotlar daha fazla zorlandılar.

Buna rağmen Alonso, özellikle Azerbaycan GP'de son iki turda fırsatı iyi değerlendirerek 6. olmasının ardından toplam 13 puan topladı ve şampiyonada Ocon'un bir puan önünde 12. sırada yer alıyor.

Alonso ayrıca, bugünkü antrenmanları Red Bull pilotu Max Verstappen ve Mercedes pilotlarının ardında 4. sırada tamamlayarak oldukça iyi bir günü geride bıraktı.

Bugünkü basın toplantısında Rossi, Alonso'nun son yarışlardaki en büyük gelişmeyi istikrarlı olarak gösterdiğini söyledi.

Rossi, "Çok istikrarlıydı. O, zaten hızlıydı. Her yarışta gerçekten iyi dereceler elde etti ve çoğu zaman Esteban'ın dereceleri kadar iyi dereceler yaptı. Ancak o turları sürekli olarak tekrarlamada çok rahat değildi. Bunun adaptasyon süreciyle alakalı olduğunu düşünüyorum."

"Piste çıktığı her turda aynı performansı gösterebilmesi için biraz daha araca alışması gerekiyor. O noktaya geliyor ve Bakü'deki yarışta bunu kanıtladı. Çok iyi bir yarıştı. Bugün de çok iyi bir şekilde başladı."

"Bakü'de bize saf yeteneğiyle birkaç puan kazandırdı." dedi.

Alonso'nun aracına alışma sürecinin neden bu kadar uzun sürdüğü konusunda ise Rossi, şu sözleri söyledi: "Checo ve Dany'de de aynısı oldu. Yeni araçlarına adapte olmaları zaman alıyor. Teknolojik açıdan konuşursak bu araçlar biraz daha fazla karmaşık."

"Dany'nin Renault aracına alışması tam bir sene sürmüştü. Şimdi aynı sıkıntıyı McLaren'da yaşıyor. Bu açıdan iyi bir kıyaslama diyebiliriz. Alışmak zaman alıyor. Bir araca binip onu sürmek o kadar kolay değil. İnce ayarları bulmanız için çok fazla parametre var. Araç muhtemelen ilk başta pek sevdiği gibi değildi."

"Ancak Checo gibi o da gittikçe aracına daha fazla alışıyor ve her yarış daha fazla performans çıkarıyor. Modern araçlarda bunun normal olduğunu düşünüyorum."

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