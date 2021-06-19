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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Rossi: "Alonso henüz her zaman iyi turlar atabilecek kadar adapte olamadı"

Ekleyen:
, Şef Editör

Alpine CEO'su Laurent Rossi, bu sene Formula 1'e dönüş yapan Fernando Alonso'nun istikrarlı olduğunu ancak çok iyi turlar atma açısından henüz aracına tam olarak adapte olamadığını ve o tür turları her zaman çıkaramadığını söyledi.

Rossi: "Alonso henüz her zaman iyi turlar atabilecek kadar adapte olamadı"

İki senelik aranın ardından Formula 1'e geri dönüş yapan Alonso, ilk 6 yarışta zaman zaman takımda daha deneyimli olan takım arkadaşı Esteban Ocon karşısında zorlandı.

Normalde Alonso yeni araçlara alışma konusunda bu kadar zorlanmazdı ancak bu seneki yeni lastiklerle birlikte takım değiştiren tüm pilotlar daha fazla zorlandılar.

Buna rağmen Alonso, özellikle Azerbaycan GP'de son iki turda fırsatı iyi değerlendirerek 6. olmasının ardından toplam 13 puan topladı ve şampiyonada Ocon'un bir puan önünde 12. sırada yer alıyor.

Alonso ayrıca, bugünkü antrenmanları Red Bull pilotu Max Verstappen ve Mercedes pilotlarının ardında 4. sırada tamamlayarak oldukça iyi bir günü geride bıraktı.

Bugünkü basın toplantısında Rossi, Alonso'nun son yarışlardaki en büyük gelişmeyi istikrarlı olarak gösterdiğini söyledi.

Rossi, "Çok istikrarlıydı. O, zaten hızlıydı. Her yarışta gerçekten iyi dereceler elde etti ve çoğu zaman Esteban'ın dereceleri kadar iyi dereceler yaptı. Ancak o turları sürekli olarak tekrarlamada çok rahat değildi. Bunun adaptasyon süreciyle alakalı olduğunu düşünüyorum."

"Piste çıktığı her turda aynı performansı gösterebilmesi için biraz daha araca alışması gerekiyor. O noktaya geliyor ve Bakü'deki yarışta bunu kanıtladı. Çok iyi bir yarıştı. Bugün de çok iyi bir şekilde başladı."

"Bakü'de bize saf yeteneğiyle birkaç puan kazandırdı." dedi.

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Alonso'nun aracına alışma sürecinin neden bu kadar uzun sürdüğü konusunda ise Rossi, şu sözleri söyledi: "Checo ve Dany'de de aynısı oldu. Yeni araçlarına adapte olmaları zaman alıyor. Teknolojik açıdan konuşursak bu araçlar biraz daha fazla karmaşık."

"Dany'nin Renault aracına alışması tam bir sene sürmüştü. Şimdi aynı sıkıntıyı McLaren'da yaşıyor. Bu açıdan iyi bir kıyaslama diyebiliriz. Alışmak zaman alıyor. Bir araca binip onu sürmek o kadar kolay değil. İnce ayarları bulmanız için çok fazla parametre var. Araç muhtemelen ilk başta pek sevdiği gibi değildi."

"Ancak Checo gibi o da gittikçe aracına daha fazla alışıyor ve her yarış daha fazla performans çıkarıyor. Modern araçlarda bunun normal olduğunu düşünüyorum." 

Fernando Alonso, Alpine F1 walks the track

Fernando Alonso, Alpine F1 walks the track
1/17

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1 walks the track

Fernando Alonso, Alpine F1 walks the track
2/17

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1
3/17

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1
4/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521

Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521
5/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521
6/17

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521
7/17

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521
8/17

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521
9/17

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1
10/17

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine A521, and Lando Norris, McLaren MCL35M

Fernando Alonso, Alpine A521, and Lando Norris, McLaren MCL35M
11/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M

Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M
12/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1 walks the track

Fernando Alonso, Alpine F1 walks the track
13/17

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1
14/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1 with his girlfriend Linda Morselli

Fernando Alonso, Alpine F1 with his girlfriend Linda Morselli
15/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1 with his girlfriend Linda Morselli

Fernando Alonso, Alpine F1 with his girlfriend Linda Morselli
16/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1
17/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

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