Rossi, 2022 için Alpine'in istikrarına güveniyor

Alpine, bu yıl en azından üçüncülük savaşına dahil olmayı planlıyordu fakat 2021 aracı beklenen adımı sunmadı ve takım kendisini beşincilik savaşında buldu.

Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikilisi, 22 yarışın 20'sinde puan alırken, bu yarışların bazılarında çifte puan elde ettiler. Ocon, Macaristan'da galibiyete ulaşırken, Alonso da Katar'da iyi bir performansla podyuma çıktı.

Takımın 15 yarış arka arkaya puan aldığı düşünüldüğünde, aslında kötü bir yıl geçirmediler fakat gelecek yıl hedefler daha yüksek olacak.

Marka CEO'su Rossi, bu yılki çalışmalarından memnun olduğunu ve gelecek yıl daha da fazlasını umduklarını belirtti.

Rossi, "Alpine'in Formula 1'deki ilk sezonu sona erdi. Geriye dönüp baktığımızda, performanslarımızla gurur duyabilir ve gerekli sonuçları çıkarabiliriz."

"Uzun ve zorlu bir sezonda iyi sonuçlar aldık. Esteban Ocon, Alpine F1'e Budapeşte'deki heyecan dolu bir yarışta, uzun süre hatırlanacak ilk zaferini getirdi. Takımımız ve özellikle de iki pilotumuz inanılmaz bir uyum içindeydi, bu durum tüm sezon böyleydi. Rekabetin yoğun olduğu böylesine zorlu bir sporda takım ruhumuzun gücünü kanıtlıyor."

"Fernando, Formula 1'e döndükten sonra ilk sezonda iyi bir performans sergiledi. Katar'da podyuma çıktı ve onu tekrar hak ettiği pozisyonda görmekten mutluluk duyduk. Mükemmel yarış yeteneklerinin konuştuğu bu dünyaya yine mükemmel bir şekilde uyuyor. Kural değişikliğine hazırlanırken tecrübesine güvenebileceğimizi biliyorduk."

"Takım, çeşitli yarışlarda olağanüstü sonuçlar elde etti ve başlangıçtan itibaren aracın istediğimiz seviyede olmadığını bilsek de, tutarlı bir şekilde performans gösterebileceğini göstermiş oldu. Üst üste 15 yarışta puan kazandık ve bu yıl sadece iki kez ilk ona girme fırsatını kaçırdık. Bu istikrardan etkilendim ve bunun gelecek için önemli olduğunu düşünüyorum."

"Alpine F1'in ilk sezonu, daha fazla çalışma ve gelecek yılki yeni döneme hazırlık için mükemmel bir temel oldu. Kısa ara için minnettarız ve şimdiden gelecek yıl yeni araçla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Third place Fernando Alonso, Alpine celebrates with Laurent Rossi, Alpine CEO Fotoğraf: Alpine