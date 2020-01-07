Rossi: "2006'da Formula 1'e girmeye çok yaklaştım"

Lewis Hamilton ve Valentino Rossi ikilisi, Aralık ayında Valencia'da araç takası yapmışlardı.

Hamilton test kapsamında Rossi'nin Yamaha motosikletini, Rossi ise Hamilton'ın Mercedes F1 aracını sürmüştü.

Rossi ilk olarak 2006'da Valencia'da bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçti ve o dönem harika bir performans ortaya koyunca, Maranello merkezli takımla Formula 1'e gireceği konuşuldu.

Ancak sonunda motoGP'de kalmayı tercih etti ve burada pek çok şampiyonluk elde etti.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Rossi, hem Mercedes testini değerlendirdi hem de 2006'da F1'e girmeye nasıl yaklaştığını anlattı.

“Belki de hem Ferrari hem de Mercedes'i deneme şansı bulan tek kişi benim, öyle değil mi? Tek ben! Bence bu harika."

"Boynumla ilgili daha az sorun yaşadığım için modern Formula 1 aracını daha çok sevdim. Şahsen araçların, 2006 dönemindeki araçlardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Mercedes aracının etkileyici bir turbo motoru var, bu hibrit güç üniteleri gerçek bir çılgınlık. Bu kadar geniş lastiklerle sürüş yapmak da harika, yol tutuş inanılmaz."

"Lewis'le araç takas etme fikri geldiğinde, kendi kendime dedim ki: 'bu kesinlikle harika'. Ancak genellikle bu gibi şeyler istediğiniz gibi geçmiyor. Çünkü sadece 20 tur atıyorsunuz ve daha sonra 4 saat boyunca fotoğrafçılar için poz veriyorsunuz. Ya da basınla iletişim kuruyorsunuz. Bu nedenle 'Ferrari'de olduğu gibi tam bir gün olacaksa geleceğim. Bu testler, 70-80 tur olmalı, böylece seansın sonunda araçtan çıkacak gücüm olmamalı' dedim. Tam da böyle oldu."

"Şöyle ki, 2006'da Formula 1'e girmeye çok yaklaşmıştım. Ferrari ile birkaç test yaptım ve daha sonra Formula 1 konusunda plan hazırlayan idari ekiple bunu konuşmak için oturduk."

"Plan, başlangıçta daha yavaş bir araçla başlamam üzerineydi ve sözde yedek pilot olmak zorundaydım. Bu yüzden de teklifi geri çevirdim."