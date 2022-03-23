Rossi: "100 yarışta şampiyonluk hedefine bağlıyız"

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2021 sezonundan itibaren Renault ismini değiştiren ve yeni bir isimle yeniden yapılanmaya giden takım, ana hedefini 100 yarış içinde şampiyonluk adayı olmak şeklinde belirlemişti. Bu da onlara 2025'e kadar sürecek dört senelik bir takvim sunmakta.

Laurent Rossi'nin sık sık bahsettiği yenilikler olarak, tamamen yeni 2022 araçlarını ve revize edilmiş yönetmelikler için de tamamen yeniden tasarlanmış motorlarını gösterebiliriz.

Ayrıca görünüşe bakılırsa, Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, ekibin geliştirme yarışının hızına ayak uydurmasını ve aracın daha rekabetçi olmasını sağlamak için A522'de çok daha ilginç güncellemeler bekleyebilirler.

Formula 1'e verdiği bir röportajda Rossi, "Gelişim açısından gayet sağlıklı bir yolda ilerliyoruz. Bunun 100 yarışlık bir proje olduğunu söyledik, bu yolda tüm taşları birbiri ardına döşeyeceğiz."

"Takıma çok güveniyorum. Bunun iyi bir sonuç getirip getirmeyeceğini bilmiyorum, sporun güzelliği de buradan geliyor. Fakat kesinlikle en iyi adımları atıyorlar."

"Şasi ve motor departmanları, Noel tatili yapmadı. Süper dar bir zaman çizelgesinde son derece sıkı çalıştı."

"Zor bir süreçti, büyük bir meydan okumaydı ve harika bir iş çıkardılar, bu yüzden oldukça düzgün çalışan bir aracımız var. Ne olup ne biteceğini göreceğiz, sezon uzun.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso'ya A522 ile ilgili hala cevaplanması gereken sorular olduğunu söyleyen Rossi, "Formula 1'de her zaman sorularınız olacak, işimiz bu sorulara mümkün olduğunca çok cevap getirmek."

“Geçen sezon cevaplardan çok sorularla başlamış, sorulardan çok cevaplarla bitirmiştik. Aynı tarifleri uygulayacağız, atılan her turdan farklı dersler çıkaracağız ve bunun sahip olduğumuz soruları cevaplayıp cevaplayamayacağına bakacağız."

"Umarım sorularımız zamanla azalır, sezonun sonlarına kadar sorularımız olacağını tahmin ediyorum.” dedi.

Rossi ayrıca yeni takım patronu Otmar Szafnauer hakkında da konuştu.

Rossi, "Otmar'ın burada olması harika. O çok tecrübeli bir takım patronu. Takımın çok ihtiyaç duyduğu ve fabrika ekipleri ile pist ekiplerini bağlayan ekstra katmanımız olmayı başardı.

"O harika bir insan, çok iyi iletişim kurabiliyoruz. Otmar'ı belki de belki de Romen-Amerikan olduğu ve orada 10 yıl okuduğum için, ayrıca atılganlığı ve doğrudan iletişimi için gerçekten seviyorumdur. Ondan ne görüyorsanız onu alırsınız, ayrıca çok da iyi bir insan."

"Onun aramızda olmasından son derece mutluyum." dedi.