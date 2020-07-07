Ross Brawn'ın köşesi: Avusturya GP

Norris'in zamanı geldi

Uzun bir aradan sonra, sezona gergin bir yarış ile dönüş yapmak inanılmazdı, yarış başlangıçtan itibaren drama doluydu. Ve yarışın kahramanı, geçen seneki çaylak sezonunda takım içerisinde Carlos Sainz'ın gölgesi altında kalan Lando Norris oldu. Lewis'e verilen 5 saniyelik ceza sonrasında, kendisi ile olan farkı kapatabilmek için zorlaması gerekiyordu ve bunu inanılmaz bir şekilde yaptı. McLaren ise değişen, her yarışta daha güçlü olan ve Mercedes motoru ile beraber parlak bir geleceğe sahip olacak olan bir takım olma yolunda ilerliyor. Carlos takımdan ayrılıyor ve bilinçaltında olan bu ayrılık etkisine yapacak bir şey yok. Bunu, bir Formula 1 takımında çalıştığım zaman ben de yaşadım. Her ne kadar profesyonel olursanız olun, takımdan ayrılan bir sürücüye davranışınız ile takımda kalan sürücüye davranışınız farklı oluyor. Buna yapacak bir şey yok, gayet normal.

Bottas herkesi fazlasıyla şaşırttı

Poleden başlayan ve yarışı kazanan bir sürücünün yarışı, genelde kolaymış gibi gösterilir, ancak Valtteri için bunu söylemek hatalı olur. Hafta sonu boyunca çok kontrollü ilerledi ve önemli zamanda, sıralamalarda, gerekeni yaptı. Yarış gününde ise performansı hatasızdı ve Mercedes'in vites kutusunda yaşadığı sorunu iyi yönetti. Ancak belki de en etkileyici olanı, Lewis'in gösterdiği baskıya karşı olan duruşu ve yaptığı akıllıca sürüşü oldu, takım arkadaşına istikrarlı bir fark koydu ve böylece Lewis ona tehdit oluşturamadı.

Ferrari'nin yapması gereken çok şey var

Sıralamalar sonrasında Ferrari'nin zor bir durumda olduğu gayet belliydi, performanslarının hayal kırıklığı olduğu kendileri tarafından da açıklanmıştı. Pazar günü ise Charles, ne kadar yetenekli bir sürücü olduğunu gösterdi, şansını mantıklı bir şekilde kullanarak ikinciliğe ulaştı. Bu zorlu yarışlarda özel sürücülerin kararlılıklarının ve yeteneklerinin geldiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Ancak Ferrari hızlı bir şekilde durumunu düzeltmeli, yoksa çok zor bir sezon geçirecekler. Macaristan'a getirmeyi planladıkları güncellemeler var, ki bu da çok ümit verici, ama sezon başlangıcı tahmin ettiklerinden çok daha zor oldu. Sebastian'ın takım ile geçirdiği son sezon çok zor başladı. Ferrari'nin gelecek sezon onunla devam etmeyeceğini öğrendikten sonra her şey kafasında dönüp duruyor olmalı. Bazen bir sürücüyü düşüren etkenler gayet basittir. Sebastian, alınan bu karardan sonra şaşırdı ve şoke oldu, bu da normal olarak onda bir dikkat dağınıklığı yaratmış olabilir.

Dayanıklılık, pek çok takımın zayıf noktası

Formula 1 araçlarının modern dönemde sorunsuz olmalarına alışkınız, ancak Pazar günü yapılan yarışta dayanıklılık kısmında olan zayıflığı gördük ve 20 sürücünün sadece 11'i damalı bayrağa ulaştı. Tabii ki de bunların bazıları, takımların araçlarını Şubat'ta yapılan sezon öncesi testlerden beri kullanmamış olması sebebiyle ortaya çıktı. Aynı zamanda pek çok pit stop hatası gördük, bu da takımların yarışlara verilen uzun ara boyunca ne kadar paslandığını bize gösterdi. Ancak artılardan biti ise gayet iyi bir mücadele izledik, her ne kadar bir kısmı, izin verilenden daha sert olsa da, genel olarak gayet iyi bir yarış oldu.

F1, ırkçılığa karşı bir araya geldi

Formula 1'deki herkes, ırkçılığa karşı ve spor içerisindeki çeşitliliği artırma hevesimiz için bir araya geldi ve #WeRaceAsOne hareketi altında buluştular. Sürücüler, yarış öncesinde gridde bir araya gelerek, kendilerine özgü şekilde ırkçılığa karşı olan mesajlarını verdiler. Kampanyaya olan desteklerini bir kenara koyarak, değişim içerisinde olan rolleri konusunda açık ve dürüst oldular. Formula 1'in olduğu konum gayet net. Irkçılığın sporumuzda yeri yok. Daha çeşitli bir spor olmak istiyoruz ve herkese açık olmak istiyoruz, bunu başarmak için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.