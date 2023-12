Ross Brawn: "Schumacher şu anda kendi takımına sahip olabilirdi"

Michael Schumacher'in kayak kazasından bu yana 10 yıl geçti; Alman pilot 29 Aralık 2013'te Fransız Alpleri'nde düşerek başını kayaya çarptı.

Şu anda sağlık durumunun nasıl olduğu bilinmiyor.

AlphaTauri'nin eski patronu Franz Tost, Michael'ı motor sporlarındaki eski günlerinden tanıyan isimlerden birisi.

80'li yılların sonunda, genç ama gelecek vadeden Alman pilotun o zamanki menajeri Willi Weber'in sahibi olduğu Formula 3 takımının menajeriydi.

Kaza sürecini Auto Bild'e anlatan Tost, Schumacher'le ilgili şöyle konuştu: "Kazayı duyduğumda 'kayak pistindeki düşüşü bile basın tarafından haber yapıldığına göre kamuoyunda çok büyük bir yere sahip' diye düşündüm."

"Michael ile sık sık kayak yaptığım ve onun asla risk almayan çok iyi bir kayakçı olduğunu bildiğim için ilk başta paniğe kapılmadım. Fakat daha sonra olayın ciddiyetini öğrendiğimde kulaklarıma inanamadım. Şoke oldum ve dehşete kapıldım."

Tost, efsane pilotla kariyeri boyunca yakından çalıştığını söylüyor.

Tost, "Yeteneklerine ve araç kontrol becerilerine rağmen şampiyon isimler, kendileri üzerinde çalışmaya devam ettikleri için şampiyon olurlar."

"Bunların hepsi zihinden gelir ve bu yaklaşım Michael'ı her zaman karakterize etti. Bu aynı zamanda kötü performanslardan sonra çok hızlı bir şekilde toparlanıp direksiyon başına geçebildiği ve daha da güçlü olduğu anlamına geliyordu." dedi.

Michael, kazadan sonra Grenoble'da hastaneye kaldırıldığında, hastane 24 saat boyunca taraftarları ve gazeteciler tarafından kuşatıldı.

Menajeri Sabine Kehm, durumu hakkında yeni bir açıklama yaptığında, etrafı her zaman kameralar ve mikrofonlarla çevrildi.

Fotoğraf: Motorsport Images Michael Schumacher, 1st position, celebrates securing his fifth world drivers' championship on the podium

Basının ilgisi absürd bir hal aldı, hatta gazetecilerden biri hastane odasına girip fotoğraf çekmek için rahip kılığına girdi.

Yedi kez dünya şampiyonunun kardeşi Ralf Schumacher olayı şöyle hatırlıyor: "İnanılmaz bir şeydi, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım."

"Bu nedenle Michael'ın sağlığının bundan böyle ailesi için özel bir mesele olduğuna karar verildi. O günden bu yana bu konudaki durum değişmedi."

Schumacher, İtalya'da hâlâ bir idol olarak görülüyor, çünkü Ferrari ile beş kez dünya şampiyonluğu kazandı ve o dönem tarihin en başarılı performanslarından birisini sergiledi.

Zaman zaman basında, bu trajik olay olmasaydı Schumacher'in şu anda ne yapıyor olabileceğine dair spekülasyonlar yer alıyor.

En yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Ross Brawn, "Michael'ın şu anda kendi takımına sahip olabileceğini hayal edebiliyorum..."

"Mercedes hissedarı olabileceğine dair tartışmalar o zamanlar zaten başlamıştı ve ilk adım çoktan atılmıştı: 2013 yılında Mercedes'in marka elçisi oldu."

"Belki de yarışmayı çok erken bıraktı. O, 2010-2012 yılları arasında Mercedes fabrika takımının gelecekteki başarısının temellerini atanlar arasındaydı. Fernando Alonso şu anda Michael'ın o zamanki yaşında ve bugün 40 yaşından sonra bile dünya klasında kalmanın mümkün olduğunu gösteriyor."

"Michael 2014'te Formula 1'e devam etmiş olsaydı sekizinci şampiyonluğunu kazanabilirdi." dedi.

Elbette herkes gibi onlar da Michael'ı özlüyor.

Franz Tost, Alman TV kanalı Sport1'e, "Michael'ı özlüyorum ama sadece tüm zamanların en iyi pilotlarından biri olduğu için değil."

"Her şeyden önce onunla kurduğum insani iletişimi özlüyorum. Her zaman samimi sohbetler yapardık, asla rol yapmazdı, her zaman ne düşünüyorsa söylerdi. İlişkimizde siyaset ya da herhangi bir entrika yoktu." dedi.