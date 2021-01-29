Ross Brawn, Formula 1 yönetimindeki görevine devam edecek

Ross Brawn, Liberty Media'nın sporu devralmasının ardından Formula 1 yönetiminde görev almaya başlamıştı.

Brawn'ın adı, hem bu göreve gelmeden önce hem de geldikten sonra dönem dönem Ferrari'yle anılmıştı.

F1 CEO'su Chase Carey'nin görevini Stefano Domenicali'ye bırakmasının ardından Brawn'ın da görevinden ayrılabileceğine dair yorumlar vardı.

Ancak RacingNews365'e konuşan Brawn, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hatta Brawn, gelecek projeler için heyecanlı olduğunu ile getirdi.

Daha önce Benetton, Ferrari, Honda, Brawn GP ve Mercedes'te görev alan Brawn, "Bu söylentilerin nereden çıktığına dair hiçbir fikrim yok."

"Şu anda bizi bekleyen yeni zorlukları sabırsızlıkla bekliyorum."

"Koronavirüsün yarattığı zorluklar da beni devam etmem konusunda motive ediyor. Bir noktada bırakacağım ama henüz bu yönde bir planım yok."

“Bence Chase'nin görevini bıraktığı bir dönemde, devamlılığa sahip olmanın yararlı ya da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan devam ettiğim için memnunum. Yetki alanım oldukça esnek."

"F1 organizasyonuna şimdi Stefano da [Domenicali] katıldı ve burada muhtemelen en iyi tanıdığı kişi benim."

"Bu yüzden ona pek çok konuda referans oluyorum ancak ekibimizdeki tüm insanları tanıdıkça, şüphesiz onlarla da daha yakın çalışacak." dedi.

Brawn, Domenicali ile birlikte daha önce Ferrari için çalışmış olmalarının getirdiği önyargılar içinse şöyle dedi: "Formula 1 için doğru olanı yapmaya çalışıyorum."

"Bazen bu Ferrari lehine bazense Mercedes lehine oluyor. Bazen de kimsenin lehine olmuyor. Geçmişte çalıştığımız takımlar, aldığımız kararları etkilemiyor çünkü geçmişi bir kenara bırakabilecek kadar profesyonel insanlarız."