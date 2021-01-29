Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ross Brawn, Formula 1 yönetimindeki görevine devam edecek

paylaşım
yorumlar
Ross Brawn, Formula 1 yönetimindeki görevine devam edecek
Ekleyen:
, Editör

RacingNews365 ve RaceFans'in ortak haberine göre Ross Brawn, Formula 1 yönetimindeki görevine devam edecek.

Ross Brawn, Liberty Media'nın sporu devralmasının ardından Formula 1 yönetiminde görev almaya başlamıştı.

Brawn'ın adı, hem bu göreve gelmeden önce hem de geldikten sonra dönem dönem Ferrari'yle anılmıştı.

F1 CEO'su Chase Carey'nin görevini Stefano Domenicali'ye bırakmasının ardından Brawn'ın da görevinden ayrılabileceğine dair yorumlar vardı.

Ancak RacingNews365'e konuşan Brawn, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hatta Brawn, gelecek projeler için heyecanlı olduğunu ile getirdi.

Daha önce Benetton, Ferrari, Honda, Brawn GP ve Mercedes'te görev alan Brawn, "Bu söylentilerin nereden çıktığına dair hiçbir fikrim yok." 

"Şu anda bizi bekleyen yeni zorlukları sabırsızlıkla bekliyorum."

"Koronavirüsün yarattığı zorluklar da beni devam etmem konusunda motive ediyor. Bir noktada bırakacağım ama henüz bu yönde bir planım yok."

“Bence Chase'nin görevini bıraktığı bir dönemde, devamlılığa sahip olmanın yararlı ya da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan devam ettiğim için memnunum. Yetki alanım oldukça esnek."

"F1 organizasyonuna şimdi Stefano da [Domenicali] katıldı ve burada muhtemelen en iyi tanıdığı kişi benim."

"Bu yüzden ona pek çok konuda referans oluyorum ancak ekibimizdeki tüm insanları tanıdıkça, şüphesiz onlarla da daha yakın çalışacak." dedi.

Brawn, Domenicali ile birlikte daha önce Ferrari için çalışmış olmalarının getirdiği önyargılar içinse şöyle dedi: "Formula 1 için doğru olanı yapmaya çalışıyorum."

"Bazen bu Ferrari lehine bazense Mercedes lehine oluyor. Bazen de kimsenin lehine olmuyor. Geçmişte çalıştığımız takımlar, aldığımız kararları etkilemiyor çünkü geçmişi bir kenara bırakabilecek kadar profesyonel insanlarız."

 

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"

Önceki haber

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

Ross Brawn, Formula 1 yönetimindeki görevine devam edecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ross Brawn, Formula 1 yönetimindeki görevine devam edecek

F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"

Carlos Sainz, Alonso'nun kariyerini tekrarlamaya çalışmıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Carlos Sainz, Alonso'nun kariyerini tekrarlamaya çalışmıyor

Son Haberler

Ross Brawn, Formula 1 yönetimindeki görevine devam edecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Ross Brawn, Formula 1 yönetimindeki görevine devam edecek

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"

1s
2
Formula 1

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

1s
3
Formula 1

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

5s
4
Formula 1

Ross Brawn, Formula 1 yönetimindeki görevine devam edecek

24 dk
5
F3

F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu

3s

Son Haberler

Ross Brawn, Formula 1 yönetimindeki görevine devam edecek

Ross Brawn, Formula 1 yönetimindeki görevine devam edecek

Formula 1
24dk
Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"

Formula 1
1s
Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

Formula 1
1s
Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

Formula 1
2s
Imola, F1 yarışını "seyircisiz" yapmayı planlıyor

Imola, F1 yarışını "seyircisiz" yapmayı planlıyor

Formula 1
4s

Son Videolar

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
3s

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.