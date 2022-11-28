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Formula 1 Haberler

Ross Brawn, F1'den emekli oldu!

Ross Brawn, 2022 Formula 1 sezonunun ardından emekli olduğunu ve artık Formula 1'de görev almayacağını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ross Brawn, F1'den emekli oldu!
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Kariyeri boyunca Ferrari, Honda ve Mercedes gibi büyük şirketlerde görev alan Ross Brawn, Liberty Media'nın Formula 1'i satın almasının ardından, F1 yönetiminde rol almaya başlamıştı.

Brawn, 2022 F1 kurallarının tasarlanmasında büyük rol oynadı ve sporun son yıllarda attığım adımlarda da yine kilit isimlerden birisiydi.

Stefano Domenicali'nin göreve gelmesinin ardından eskisi kadar aktif olmayan Brawn, 2022 sezonunun ardından F1'den emekli olduğunu açıkladı.

Brawn, şöyle dedi: "Son birkaç yılda yaptığım her şeyi çok sevdim."

"Bir ekibin parçası olma isteğimden uzaklaşmıştım çünkü bunu yeterince yaptığımı düşünüyordum. Bana cazip gelebilecek tek şey böyle bir görevdi. Liberty tarafından bana bu fırsat verildiği için çok şanslıydım ve bu benim için bir tür sevgi işi oldu."

"Şimdi emekli olmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. İşin büyük kısmını tamamladık ve şu anda bir konsolidasyon dönemindeyiz."

"2026'da yeni bir dönem başlayacak fakat bu dönem dört yıl sonra olacak ve bu da benim için oldukça uzak bir zaman dilimi."

"Bu yüzden bu görevi bir sonraki grubun üstlenmesi daha iyi olacaktır."

"F1'i harika bir noktada bıraktığıma inanıyorum. Bu 46 yıllık kariyerimin neredeyse her dakikasını severek geçirdim ve pek çok harika takımla, harika sürücülerle ve harika insanlarla çalıştığım için şanslıydım."

"Geriye dönüp bakarsam, hiçbir şeyi değiştirmezdim. Kesin olan bir şey varsa o da eşim ve ailemin desteği olmadan bunu yapamayacağım ya da yapmak istemeyeceğimdir."

"Artık F1'i koltuğumdan izleyeceğim, bir F1 taraftar olarak destekleyeceğim, bağıracağım, sporun harika bir yerde olmasından ve harika bir geleceğe sahip olmasından memnun olacağım."

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