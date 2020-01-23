Rosenqvist: "Sadece yarış kazanabilirsem F1'e geçerim"

28 yaşındaki Felix Rosenqvist, şu anda Formula 1'de yarışmayan sürücüler arasında en iyilerden birisi olarak kabul görüyor.

Kariyerinde Formula Renault 2.0 Asya, Formula Renault 2.0 İsveç, Formula Renault 2.0 NEZ, Masters of Formula 3 ve Avrupa Formula 3 gibi şampiyonluklar bulunan İsveçli sürücü, hemen hemen yarıştığı her seride galibiyet ve şampiyonluk savaşı verdiği gibi, Macau'yu da kazanma başarısı gösterdi.

Formula E'de üç zafer aldıktan sonra 2018'de IndyCar'a geçen Rosenqvist, çaylak sezonunda iki kez ikinci oldu ve sezon 425 puanla altıncı bitirdi.

Bu performansı sonrası F1 takımlarının kendisine ilgi duyacağı düşünülüyordu ancak İsveçli sürücü, ilgiyi kabul etse de orta gruptaki takımların teklifini kabul etmeyeceğini söyledi.

İsveçli Expressen'a konuşan Rosenqvist, “Formula 1 mi? Hayır teşekkürler. Ben yarış kazanmak istiyorum,

“Indy'nin F1'den biraz daha sert olmasını seviyorum. Farklı tarz pistlerde mücadele ediyorsunuz ve daha zor. Bu şampiyonayı kim kazanıyorsa, gerçekten komple bir pilot demek."

"Kazanamayacağım bir yere gitmek istemiyorum ve eğer Formula 1'de doğru takımda değilseniz kazanamazsınız."

“F1'de gerçekten kötü bir takım için yarışmak isteseydim bunu yapabilirdim, ama asla yapmak istemedim." dedi.