Rosberg'in Schumacher'den aldığı en büyük ders ne?

Schumacher ve Rosberg, eski Ferrari pilotunun Mercedes'te geçirdiği üç yıl boyunca takım arkadaşıydı. Schumacher, yedi dünya şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Mercedes takım patronu Ross Brawn tarafından emeklilikten geri döndürülmüştü.

Schumacher'le birlikte çalışan Rosberg, 2012 Çin Grand Prix'sinde takımın tek galibiyetini elde etti. Büyük Şampiyon o sezonun sonunda ikinci kez emekliliğini açıkladı.

Schumacher'den boşalan koltuğa Lewis Hamilton oturmuştu ve Rosberg, 2014, 2015 ve 2016 Pilotlar Şampiyonası şampiyonlukları için Britanyalı pilotla başa baş mücadele etti.

Hedefine 2016'da ulaşan Rosberg, şampiyonluktan birkaç gün sonra 31 yaşında emekli olacağını açıklayarak hem takımını hem de padoku şoke etti ve Formula 1 kariyerine nokta koydu.

Vowles, Schumacher'den öğrendiği bir ders olan 2016 şampiyonluk mücadelesi sırasında her şeyini ve daha fazlasını veren Dünya Şampiyonunun yaşamak istediği hayatın bu olmadığına karar verdiğini söylüyor.

En son High Performance podcast'inde konuşan ve hem Schumacher hem de Rosberg ile çalışan Mercedes'in eski sportif direktörü, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Schumacher'in sadece Rosberg değil kendisi üzerindeki etkisinden de bahsetti.

Vowles, "Michael, bana nasıl çok çalışacağımı öğretti. Michael araçtaki en becerikli kişi değildi, bunun Lewis olduğunu söylemiştim, ama her milisaniyeyi kendinden ve her milisaniyeyi takımdan nasıl çıkaracağını biliyordu."

Fotoğraf: Alessio Morgese Michael Schumacher

"O bir liderdi. 'Ben bu tarafa gideceğim' derdi ve takım da onu takip ederdi. Öyle ki garajın her iki tarafı da onun başarılı olmasını isterdi."

"Öyle ki kariyerimdeki pişmanlıklarımdan biri de onun için bir galibiyet alamamış olmamız. Bu beni bugün bile incitiyor, kazanmayı hak ediyordu."

"Medyanın önünde karşılaştığınız Michael, perde arkasındakinden çok farklı bir Michael'dı."

"Herkesi yolculuğa çıkarır ve herkesi yolculuğa yönlendirirdi. Araçtan her şeyi almayı bilirdi, sahip olduğu her milisaniye için kendini sıkıştırırdı, ihtiyaç duyduğu her saat gerektiği kadar geç saatlere kadar çalışırdı. O böyle çalışırdı." dedi.

Vowles, Rosberg'in F1 efsanesinden öğrendiği dersleri bu şekilde açıkladı.

Vowles, "Nico ondan çok şey öğrendi. Nihayetinde Dünya Şampiyonu olan Nico'yu şekillendirdi. Yani diğer her şey pahasına elinden gelen her şeyi yapmak." dedi.

Podcast sunucusu Jake Humphrey, "O kadar ki sonunda Dünya Şampiyonluğunu kazandıktan sonra ayrılmak zorunda kalıyorsunuz."

Vowles, "Aynen öyle" diye yanıtladı.

"Benim için acı verici olan fedakârlık, ailenizi, arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi bırakmanız, o yıl için yaptı."

"Karar verdi, bunun için ona tüm saygımla, ama aslında istediği hayat bu değildi." dedi.